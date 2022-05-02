Отдавать ребенка в школу или еще подождать? Рекомендации невролога

«Решение о готовности ребенка к первому классу нужно принимать не только на основании возраста и определённых учебных навыков, а в большей степени исходя из психологической зрелости. Это усидчивость, способность концентрировать внимание, память, мышление», — отмечает специалист.

Несмотря на то, что до начала нового учебного года еще далеко, многие родители будущих первоклассников уже начали задумываться о том, отдавать ребенка в школу ближайшей осенью или же подождать еще один год?Начинать активную подготовку к школе нужно после пяти лет. Желательно найти учителя-репетитора для регулярных занятий, чтобы ребенок привыкал к дисциплине. Достаточно 1-2 занятий в неделю.Дайте малышу понять, что ошибаться — это нормально, ведь он ученик. Это позволит избежать психологических травм и комплексов отличника. Необходимо избегать запугивания и принуждения — это вызовет только отвращение.Чтобы мотивировать ребенка, используйте интересные игровые формы занятий. На этом этапе уже можно использовать прописи, различные тренажеры памяти, графические диктанты, игры и, конечно, «Букварь».Главное правило — занятия должны проходить по добровольному согласию и в хорошем настроении. Не оказывайте давления на ребенка, а постарайтесь его заинтересовать.