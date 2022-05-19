Когда из детского режима дня можно убирать дневной сон?

«Зарубежные авторы и ассоциации не устанавливают конкретный возраст отказа от дневного сна. По возможности его рекомендовано сохранять как можно дольше — минимум до 3 лет, оптимально до 6. Поскольку дневной сон позволяет снять накопленную усталость и предотвратить перевозбуждение ЦНС», — говорит доктор.

Официальная статистика говорит о том, что годовалый ребенок спит в среднем два раза днем. С полутора лет малыши часто отказываются от второго сна и переходят на один.Как быть в ситуации, когда ребенок категорически сопротивляется спать днем? Если кризисный период затянулся, и уговорить ребенка не получается, эксперт рекомендует устраивать «тихий час», постепенно приучая малыша к такому режиму.Нужно создать соответствующую обстановку: приглушить источники света, за некоторое время до сна организовать спокойное времяпровождение: чтение, пазлы, аудиосказки. Без бега и активных игр.Перед сном полностью убираем гаджеты и телевизор. После того, как ребенок проснется, не нужно ограничивать его активность.Если уложить ребенка днем все же не получилось, сделайте как можно более ранним вечерний отход ко сну. Это поможет избежать чрезмерной выработки кортизола, который делает ребенка беспокойным и капризным.