Метод тарелки: диетолог рассказала, как контролировать размер порции

«Я активно использую в своей работе доказано эффективный метод контроля порции — это метод тарелки. Важно четко контролировать пропорции и соотношения того, что вы едите. И проблем со здоровьем не будет», — уверяет эксперт.

Не секрет, что питание оказывает огромное, если не сказать решающее влияние на здоровье нашего организма. Мы — это то, что мы едим. Но важно не только, что мы отправляем внутрь организма, но и сколько. Именно из-за переедания появляются многие проблемы с ЖКТ, лишний вес и так далее.Каких пропорций нужно придерживаться? Метод тарелки заключается в контроле одной порции основного приема пищи. Для женщин диаметр тарелки должен составлять 21-22 см, для мужчин — 23-24 см.Примерно половину тарелки всегда должны занимать овощи, фрукты, ягоды и зелень. Одну четвертую часть — растительный или животный белок: рыба, мясо, яйца, бобовые, авокадо. Оставшуюся часть — сложные углеводы (крупы, хлеб, макароны).Придерживаясь этого простого метода, можно легко наладить питание и сделать свой ежедневный рацион максимально сбалансированным и полезным для организма.