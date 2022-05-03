Первая менструация: как подготовить девочку-подростка?

«Встречалось миллион историй, когда девушки во время их первых менструаций думали, что умирают. А все потому, что их родители вовремя не рассказали о таком явлении как месячные», — рассказывает специалист.

Эксперт обращает внимание, что начать подготовительные разговоры нужно еще за некоторое время до, как первая менструация придет в жизнь подростка. Это поможет избавить ребенка от психологических комплексов и проблем.Заранее нужно объяснить девочке, что месячные — это не болезнь, а естественный физиологический процесс. С ней все в порядке, и теперь менструация будет происходить ежемесячно.Коснитесь моментов анатомии и строения женского тела, если сомневаетесь в своих познаниях, найдите грамотного гинеколога, который поможет вам и ребенку.⠀Обязательно познакомьте девочку со средствами гигиены, научите ими пользоваться. То, что кажется простым и понятным вам, может стать настоящим открытием для подростка.Положите несколько прокладок на всякий случай в портфель дочери. Где гарантия, что первая менструация не случится в школе, когда вас не будет рядом?Расскажите дочери, что наступление менструации будет сопровождаться изменениями всего тела: начнет увеличиваться грудь, рост волос, акне и так далее.Важно донести до подростка, что начало менструации говорит о том, что наступило половое созревание и девушка может легко забеременеть при половом контакте. Девочка должна понимать все риски и последствия своих поступков.Старайтесь быть максимально тактичными и деликатными при обсуждении столь интимных тем, учитывать особенности подростковой психики, чтобы ребенок не закрылся и не стал скрытным.⠀