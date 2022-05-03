Нутрициолог перечислила продукты, которые помогут сохранить молодость
Нутрициолог Юлия Харитонова назвала продукты, при регулярном употреблении которых можно продлить молодость.
После 25 лет наш организм начинает терять запасы коллагена. Процесс остановить невозможно, с каждым годом потери будут только расти. Но при желании их можно восполнить.
«Коллаген — основа всех соединительных тканей. Он — каркас нашего организма, отвечает за молодость, упругость и эластичность кожи, здоровье опорно-двигательного аппарата, сосудов, ЖКТ и эндокринной системы», — отмечает специалист.
Компенсировать потери коллагена можно, добавив в свое меню определенные продукты. Настоящий кладезь этого элемента — тыквенные семечки. Кроме того, они восполнят дефицит цинка, снизят скорость распада белка, помогут избавиться от воспалений на коже.
Семена чиа — еще один полезный компонент «коллагенового рациона». Достаточно съедать около 20 г в день. Семена компенсируют нехватку омега-3, хорошо скажутся на состоянии кожи.
Активно стимулируют выработку коллагена ягоды: ежевика, голубика, малина, брусника, облепиха. Они являются отличными антиоксидантами, защищают организм от свободных радикалов. Можно использовать, как свежие, так и замороженные.
Все цитрусовые также помогают преобразовывать аминокислоты в коллаген. Если вы принимаете коллаген в виде добавки, включите в прием также витамин С с биофлавоноидами, которые повысят его усвояемость.
Юлия Харитонова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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