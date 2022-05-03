Нутрициолог перечислила продукты, которые помогут сохранить молодость

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красивая девушка

Нутрициолог Юлия Харитонова назвала продукты, при регулярном употреблении которых можно продлить молодость.

После 25 лет наш организм начинает терять запасы коллагена. Процесс остановить невозможно, с каждым годом потери будут только расти. Но при желании их можно восполнить.

«Коллаген — основа всех соединительных тканей. Он — каркас нашего организма, отвечает за молодость, упругость и эластичность кожи, здоровье опорно-двигательного аппарата, сосудов, ЖКТ и эндокринной системы», — отмечает специалист.

Компенсировать потери коллагена можно, добавив в свое меню определенные продукты. Настоящий кладезь этого элемента — тыквенные семечки. Кроме того, они восполнят дефицит цинка, снизят скорость распада белка, помогут избавиться от воспалений на коже. 

Семена чиа — еще один полезный компонент «коллагенового рациона». Достаточно съедать около 20 г в день. Семена компенсируют нехватку омега-3, хорошо скажутся на состоянии кожи.

Активно стимулируют выработку коллагена ягоды: ежевика, голубика, малина, брусника, облепиха. Они являются отличными антиоксидантами, защищают организм от свободных радикалов. Можно использовать, как свежие, так и замороженные.

Все цитрусовые также помогают преобразовывать аминокислоты в коллаген. Если вы принимаете коллаген в виде добавки, включите в прием также витамин С с биофлавоноидами, которые повысят его усвояемость.
Юлия Харитонова
Юлия Харитонова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
Теги : Юлия Харитонова, коллаген, молодость кожи