Нутрициолог перечислила продукты, которые помогут сохранить молодость

«Коллаген — основа всех соединительных тканей. Он — каркас нашего организма, отвечает за молодость, упругость и эластичность кожи, здоровье опорно-двигательного аппарата, сосудов, ЖКТ и эндокринной системы», — отмечает специалист.

После 25 лет наш организм начинает терять запасы коллагена. Процесс остановить невозможно, с каждым годом потери будут только расти. Но при желании их можно восполнить.Компенсировать потери коллагена можно, добавив в свое меню определенные продукты. Настоящий кладезь этого элемента — тыквенные семечки. Кроме того, они восполнят дефицит цинка, снизят скорость распада белка, помогут избавиться от воспалений на коже.Семена чиа — еще один полезный компонент «коллагенового рациона». Достаточно съедать около 20 г в день. Семена компенсируют нехватку омега-3, хорошо скажутся на состоянии кожи.Активно стимулируют выработку коллагена ягоды: ежевика, голубика, малина, брусника, облепиха. Они являются отличными антиоксидантами, защищают организм от свободных радикалов. Можно использовать, как свежие, так и замороженные.Все цитрусовые также помогают преобразовывать аминокислоты в коллаген. Если вы принимаете коллаген в виде добавки, включите в прием также витамин С с биофлавоноидами, которые повысят его усвояемость.