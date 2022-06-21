Стоп старению: что есть, чтобы продлить молодость?

«Главные витамины для сохранения красоты и здоровья кожи — это омега-3 и селен. Но помимо витаминов и натуральных добавок, не забываем о полезных для кожи продуктах, которые должны быть в вашем ежедневном меню», — отмечает специалист.

О продлении молодости и отсрочке старости мечтают все, причем не только женщины, но и мужчины. Ведь молодость — это не только внешняя красота, а еще и здоровье, легкость и хорошее самочувствие.В первую очередь, в рационе должны быть всегда в достаточном количестве овощи и фрукты, а также свежая зелень. Это главные источники витаминов A, С и группы В, а также клетчатки.Следите за тем, чтобы в вашей тарелке регулярно появлялось нежирное мясо и печень, предпочтение говяжьей. Это гарантия поступления в организм белка и важного минерала — железа.Не отказывайтесь от рыбы и других морепродуктов, они богаты витаминами группы В и полезными жирными полиненасыщенными кислотами. Также морепродукты снабдят вас цинком, натуральной омегой. Это залог красивой и эластичной кожи.Выбирая крупы, отдавайте предпочтение цельнозерновым, макароны — только из твердых сортов пшеницы. Хлеб — отрубной.Не игнорируйте орехи, это кладезь полезных жиров и антиоксидантов (витамины Е и Н).