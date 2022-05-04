Длинный Ковид: боль в ухе может следовать за инфекцией
Длительный ковид может иметь ряд признаков и симптомов, включая проблемы с ушами. Например, некоторые люди сообщают о шуме в ушах и болях в ушах.
Age UK объясняет:
«Многие люди с коронавирусом полностью выздоравливают в течение нескольких недель. Но другие продолжают ощущать последствия в течение некоторого времени — это известно как «долгий Covid».
Распространенным симптомом является боль в ухе или шум в ушах, то есть слышание шумов, которых нет.
Клиника Майо объясняет:
«Тиннитус — это когда вы слышите звон или другие шумы в одном или обоих ушах. Шум, который вы слышите, когда у вас шум в ушах, не вызван внешним звуком, и другие люди обычно его не слышат».
Там написано, что шум в ушах - распространенная проблема. Отмечается, что им страдают от 15 до 20 процентов людей, особенно у пожилых людей. Организация говорит, что шум в ушах чаще всего описывается как звон в ушах, хотя никаких внешних звуков нет.
Шум в ушах может также вызывать другие типы фантомных шумов в ушах, в том числе:
- Жужжание
- Ревущий
- Щелчок
- Шипение
«Сообщения о людях, испытывающих шум в ушах, головокружение и другие проблемы со слухом после перенесенного COVID-19, начали появляться в начале пандемии. Главное, о чем следует помнить при тиннитусе, это то, что, как бы это ни было неприятно, всегда есть помощь».
Клиника Майо рекомендует обратиться к врачу как можно скорее:
- У вас потеря слуха или головокружение с шумом в ушах.
- Вы испытываете тревогу или депрессию из-за шума в ушах.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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