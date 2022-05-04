Длинный Ковид: боль в ухе может следовать за инфекцией

«Многие люди с коронавирусом полностью выздоравливают в течение нескольких недель. Но другие продолжают ощущать последствия в течение некоторого времени — это известно как «долгий Covid».

«Тиннитус — это когда вы слышите звон или другие шумы в одном или обоих ушах. Шум, который вы слышите, когда у вас шум в ушах, не вызван внешним звуком, и другие люди обычно его не слышат».

Жужжание

Ревущий

Щелчок

Шипение

«Сообщения о людях, испытывающих шум в ушах, головокружение и другие проблемы со слухом после перенесенного COVID-19, начали появляться в начале пандемии. Главное, о чем следует помнить при тиннитусе, это то, что, как бы это ни было неприятно, всегда есть помощь».

У вас потеря слуха или головокружение с шумом в ушах.

Вы испытываете тревогу или депрессию из-за шума в ушах.