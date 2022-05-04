Длинный Ковид: боль в ухе может следовать за инфекцией

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Длинный Ковид: боль в ухе может следовать за инфекцией

Длительный ковид может иметь ряд признаков и симптомов, включая проблемы с ушами. Например, некоторые люди сообщают о шуме в ушах и болях в ушах.

Age UK объясняет:
«Многие люди с коронавирусом полностью выздоравливают в течение нескольких недель. Но другие продолжают ощущать последствия в течение некоторого времени — это известно как «долгий Covid». 

Распространенным симптомом является боль в ухе или шум в ушах, то есть слышание шумов, которых нет.

Клиника Майо объясняет:
«Тиннитус — это когда вы слышите звон или другие шумы в одном или обоих ушах. Шум, который вы слышите, когда у вас шум в ушах, не вызван внешним звуком, и другие люди обычно его не слышат». 

Там написано, что шум в ушах - распространенная проблема. Отмечается, что им страдают от 15 до 20 процентов людей, особенно у пожилых людей. Организация говорит, что шум в ушах чаще всего описывается как звон в ушах, хотя никаких внешних звуков нет.

Шум в ушах может также вызывать другие типы фантомных шумов в ушах, в том числе:
  • Жужжание
  • Ревущий
  • Щелчок
  • Шипение
«Сообщения о людях, испытывающих шум в ушах, головокружение и другие проблемы со слухом после перенесенного COVID-19, начали появляться в начале пандемии. Главное, о чем следует помнить при тиннитусе, это то, что, как бы это ни было неприятно, всегда есть помощь».

Клиника Майо рекомендует обратиться к врачу как можно скорее:
  • У вас потеря слуха или головокружение с шумом в ушах.
  • Вы испытываете тревогу или депрессию из-за шума в ушах.
Исследование, посвященное опыту людей с шумом в ушах во всем мире во время пандемии COVID-19, показало, что почти половина страдающих сообщают, что их шум в ушах ухудшился из-за воздействия карантина и изменения образа жизни.

Ранее Медикфорум писал о том, почему бесполезно чистить сосуды.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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Теги : долгий ковид, боль в ухе, последствия коронавируса