Омикрон: может ли «звон» в ушах быть симптомом ковида?
Слово «звон в ушах» определяет несерьезное состояние, при котором человек слышит звуки, не соответствующие реальному внешнему источнику звука. Это явление особенно характерно для пожилых людей. Им страдают от 15 до 20 процентов людей. Слышимый звук часто описывается как звон, жужжание, рев, щелчки и гудение.
Эти шумы могут различаться по высоте и частоте и могут воздействовать на одно или оба уха. Звон в ушах обычно вызван существующим состоянием здоровья, таким как возрастная потеря слуха, травмы уха или сердечно-сосудистые заболевания.
Среди других причин стресс, тревога и депрессия.
Некоторые люди сообщают, что звон в ушах усилился во время пандемии, что вызывает вопросы о связи между шумом в ушах и COVID-19. Исследователи из Манчестерского университета подсчитали, что 7,6% людей, инфицированных SARS-CoV-2, внезапно потеряли слух. При этом 14,8% страдали от шума в ушах и 7,2% от головокружения.
В большинстве исследований шум в ушах указывался как ранний симптом у людей с COVID-19. Звон в ушах обычно длился от нескольких дней до нескольких недель.
Ряд других исследований шума в ушах, проведенных за последние два года, показали, что это состояние скорее связано с проблемами со сном, плохим психическим здоровьем и суицидальными мыслями в результате пандемии. Совместный исследовательский проект Кембриджского университета, Фонда Royal Surrey NHS Foundation Trust и Атлантического университета Флориды решил изучить потенциальное влияние COVID-19 на шум в ушах.
Исследователи не обнаружили очевидной связи между этим состоянием и COVID-19.
Стоит обратиться к врачу, когда «звон» в ушах становится регулярным, постоянным и влияет на повседневную жизнь. Это состояние может быть признаком основного заболевания, такого как возрастная потеря слуха, болезнь Меньера, диабет и рассеянный склероз.
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University of Manchester
Здоровье
Один из наиболее значимых британских университетов из числа знаменитых «университетов из красного кирпича». Расположен в городе Манчестер. Также входит в Группу Рассел и в группу N8 по сотрудничеству в исследовательских проектах.
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