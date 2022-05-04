Напитки для похудения: что пить, чтобы ускорить снижение веса?

«Полностью исключаем сладкие соки, кофе с сиропами и взбитыми сливками, сладкие коктейли. Они дают серьезный набор веса. Выбираем напитки, которые помогут похудеть: черный кофе, зеленый чай, чистая вода», — говорит специалист.

Когда мы стараемся похудеть, то уделяем основное внимание питанию. Между тем то, что мы пьем, тоже имеет колоссальное значение для избавления от лишних кг.А теперь разберем подробнее каждый пункт. Почему полезен кофе? Потому что кофеин в его составе ускоряет обмен веществ. Но речь идет только о натуральном кофе. Также кофе поможет вывести лишнюю жидкость из организма, благодаря мочегонному эффекту.Пьем кофе в чистом виде, желательно даже без сахара. Но если после чашки кофе у вас повышается артериальное давление, то этот рецепт не для вас.Зеленый чай работает по такому же принципу, что и кофе. Ведь процент содержания кофеина в нем даже больше. Улун, чай с жасмином, пуэр — выбирайте любой сорт, который вам больше по вкусу. Также не добавляем никаких сиропов и подсластителей. Они будут провоцировать выброс инсулина.Ну и конечно , чистая вода. По возможности, отдаем ей предпочтение. Это самый полезный напиток в мире! Она омывает и питает каждую клеточку нашего организма, способствует улучшению работы печени, почек.Из общего объема жидкости, который вы выпиваете за день, 50% должно приходиться на воду.