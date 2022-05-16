Сколько воды нужно пить для эффективного похудения?
Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала о важности соблюдения питьевого режима для тех, кто пытается сбросить лишний вес.
Когда мы хотим похудеть, основное внимание переносим на то, что едим. И совсем забываем, что вода также играет важную роль в этом процессе.
«По градиенту концентрации в каждую клеточку нашего организма проходит только чистая вода. Когда мы пьём чай, кофе, сок, организм тратит энергию на расщепление этого продукта на чистую воду, которая нужна нашему организму, и на примеси. Если хотим сохранить почки здоровыми, то мы должны пить именно чистую воду», — отмечает эксперт.
Вода необходима и нашей печени, которая принимает непосредственное участие в выработке желчи. Причем для печени наиболее полезна теплая, а не холодная вода. Стакан теплой воды натощак помогает наладить отток желчи.
Соблюдение питьевого режима крайне важно для здоровья кишечника. Причем важно не просто выпивать свою норму, а пить ее постепенно в течение всего дня, а не за 1-2 подхода.
Наш самый большой орган, кожа, тоже нуждается в воде. Она вымывает из организма токсины и продукты распада, очищает организм на всех уровнях.
Ну и, наконец, вес. Снабжая организм необходимым количеством воды во время похудения, мы помогаем ему избавляться от лишних кг.
Дневная норма рассчитывается индивидуально для каждого — как минимум, 30 мл на килограмм вашего идеального веса (обратите внимание — идеального, а не фактического).
Примерно половина этой нормы уходит на воду, содержащуюся в супах, чаях, соках и так далее. Вторая половина должна поступать в организм в виде чистой воды. Это около 1-1,5 литра в сутки в зависимости от вашего веса.
Ольга Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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