Сколько воды нужно пить для эффективного похудения?

«По градиенту концентрации в каждую клеточку нашего организма проходит только чистая вода. Когда мы пьём чай, кофе, сок, организм тратит энергию на расщепление этого продукта на чистую воду, которая нужна нашему организму, и на примеси. Если хотим сохранить почки здоровыми, то мы должны пить именно чистую воду», — отмечает эксперт.

Когда мы хотим похудеть, основное внимание переносим на то, что едим. И совсем забываем, что вода также играет важную роль в этом процессе.Вода необходима и нашей печени, которая принимает непосредственное участие в выработке желчи. Причем для печени наиболее полезна теплая, а не холодная вода. Стакан теплой воды натощак помогает наладить отток желчи.Соблюдение питьевого режима крайне важно для здоровья кишечника. Причем важно не просто выпивать свою норму, а пить ее постепенно в течение всего дня, а не за 1-2 подхода.Наш самый большой орган, кожа, тоже нуждается в воде. Она вымывает из организма токсины и продукты распада, очищает организм на всех уровнях.Ну и, наконец, вес. Снабжая организм необходимым количеством воды во время похудения, мы помогаем ему избавляться от лишних кг.Дневная норма рассчитывается индивидуально для каждого — как минимум, 30 мл на килограмм вашего идеального веса (обратите внимание — идеального, а не фактического).Примерно половина этой нормы уходит на воду, содержащуюся в супах, чаях, соках и так далее. Вторая половина должна поступать в организм в виде чистой воды. Это около 1-1,5 литра в сутки в зависимости от вашего веса.