Педиатр объяснила, зачем ребенку есть яйца

«Можно вводить яйца в рацион ребенка приблизительно с 6 месяцев. Откладывать введение яйца не стоит, это может увеличить риск аллергии. Можно вводить яйцо целиком, не разделяя белок и желток», — отмечает эксперт.

Яйца — очень доступный и полезный продукт. Они являются хорошим источник белка, а также важных аминокислот и витаминов, в частности, В12 и Д.Поскольку яйца являются аллергенами, вводите их в рацион осторожно, сначала в маленьких объемах. Если аллергических реакций не возникло и знакомство с продуктом прошло успешно, можно давать ребенку яйца 1-2 раза в неделю.Малышам до трех лет даем половинку яйца. После 4-5 лет можно смело увеличивать порцию до одного целого яйца.Яйца — безусловно, ценный источник белка. Но только ими ограничиваться не стоит. Вводите в рацион ребенка и другие источники белка, меню должно быть разнообразным.Обращайте внимание на способ обработки яиц. Независимо от того, жарите вы яйцо или варите, делайте это до тех пор, пока и белок, и желток не будут твердыми. Яйца всмятку детям не даем, даже если они домашние. О сырых и говорить не стоит. Это табу! Иначе есть риск инфекций.