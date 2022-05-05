Неправильное использование ибупрофена может повредить почки

«Не у каждого, кто примет эту комбинацию препаратов, возникнут проблемы, — рассказывает Анита Лейтон, профессор прикладной математики, математической биологии и медицины в Университете Ватерлоо. — Но исследования показывают, что это достаточно серьезная проблема, поэтому следует проявлять осторожность».

Согласно новому исследованию при приеме диуретиков и ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы (РАС) для лечения высокого кровяного давления, стоит с осторожностью принимать ибупрофен. Диуретики и ингибиторы РАС обычно назначают вместе людям с гипертонией. Обезболивающие, такие как ибупрофен, доступны без рецепта.Исследователи из Университета Ватерлоо использовали компьютерную модель, чтобы смоделировать взаимодействие трех препаратов и их воздействие на почки. Они обнаружили, что у людей с определенным медицинским профилем комбинация может вызвать острое повреждение почек, которое в некоторых случаях может быть необратимым.Смоделированные компьютером испытания лекарств могут быстро дать результаты, на которые в клинических испытаниях на людях ушло бы гораздо больше времени. Лейтон и ее команда используют математику и информатику, чтобы дать практикующим врачам преимущество в решении таких проблем, как осложнения от смешивания различных препаратов.Лейтон подчеркивает, что диуретики — это семейство препаратов, которые заставляют организм выводить больше воды, а обезвоживание является основным фактором острого повреждения почек. Получается, что на обезвоженные почки, ингибиторы РАС и ибупрофен наносят тройной удар. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Mathematical Biosciences.Ранее ученые рассказали, какие проблемы со здоровьем могут быть у детей-вегетарианцев