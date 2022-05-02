У детей-вегетарианцев почти в два раза выше риск недовеса

«Это исследование показало, что канадские дети, соблюдающие вегетарианскую диету, имели такой же рост и биохимические показатели, как и их сверстники мясоеды. Однако вегетарианская диета была связана с более высокой вероятностью недовеса, что подчеркивает важность планирования питания», - отмечает Магуайр.

Исследование почти 9 000 детей показало, что дети, придерживающиеся вегетарианской диеты, имели такие же показатели роста, как и дети, которые едят мясо. Однако исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, проведенное под руководством специалистов из больницы Св. Михаила в Торонто, выявило, что у детей-вегетарианцев больше шансов столкнуться с недостаточным весом, что подчеркивает необходимость тщательного планирования их питания. Ведущий автор исследования, педиатр Джонатон Магуайр подчеркивает, что в последние 20 лет растительные альтернативы мяса становятся все более популярными.Исследователи обследовали 8 907 детей в возрасте от шести месяцев до восьми лет, данные собирались в период с 2008 по 2019 год. Участники были разделены на категории по вегетарианскому статусу. Исследователи обнаружили, что дети, которые придерживались вегетарианской диеты, имели аналогичный средний индекс массы тела (ИМТ), рост, уровень железа, витамина D и холестерина, как и их сверстники мясоеды. Результаты показали, что дети с вегетарианской диетой имели почти в два раза более высокие шансы иметь недостаточный вес. Никакой связи с избыточным весом или ожирением обнаружено не было.Ранее специалисты предупредили об опасности сильной привязанности к домашним животным