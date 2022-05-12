Прием нурофена при гипертонии назвали опасным
Использование препарата нурофен вместе с лекарствами от гипертонии может привести к тяжелейшему обезвоживанию пациента. А это, по мнению учёных из канадского Университета Ватерлоо, спровоцирует тяжёлое повреждение почек.
Популярный безрецептурный анальгетик ибупрофен, который более известен в России под брендом нурофен, представляет собой очень опасную комбинацию с некоторыми распространёнными лекарствами от повышенного артериального давления. Исследователи из Канады использовали компьютерную симуляцию для определения того, какой вред почкам может принести сочетание этих лекарств. В категорию препаратов против гипертонии включаются диуретики, которые увеличивают отток мочи из организма пациента и избавляют его от излишков воды.
В сочетании с обезвоживанием почек и воздействием других двух лекарств, как показала модель, нурофен может спровоцировать перманентные повреждения печени. Авторы исследования предупреждают, что очень многие гипертоники принимают нурофен в комбинации с выписанными препаратами от повышенного артериального давления, поскольку понятия не имеют о том, к каким последствиям это может привести. Диуретики представляют собой семейство лекарств, избавляющих от излишков воды. Задержка воды в организме увеличивает артериальное давление.
Однако обезвоженность является ключевым фактором риска тяжёлой почечной недостаточности. И если вы находитесь на диуретиках в связи с гипертонией, а вам требуется анальгетик, то лучше воспользоваться ацетаминофеном. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ватерлоо
Медицина
государственный исследовательский университет с главным кампусом в Ватерлоо, Онтарио, Канада
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