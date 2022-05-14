Врач Лейтон: смешивание болеутоляющих с таблетками от гипертонии может вызвать почечную недостаточность
Обезболивающие стали широко распространены, но есть свидетельства того, что лучше избегать их регулярного использования. Использование НПВП в течение нескольких дней подряд может привести к изжоге, язве или расстройству желудка. Что еще хуже, таблетки могут привести к необратимому повреждению почек в сочетании с другими несовместимыми лекарствами.
Новое исследование, которое проводилось с использованием компьютерных моделей, показало, что пациенты, сочетающие три препарата, подвергались риску необратимого повреждения почек.
Исследователи предупреждают, что те, кто сочетает диуретики и ингибиторы ренин-ангиотензиновой системы (РАС) с обезболивающими НПВП, могут столкнуться с более высоким риском развития острого повреждения почек.
Анита Лейтон, доктор из Университета Ватерлоо, сказала:
«Дело не в том, что у каждого, кто примет эту комбинацию препаратов, возникнут проблемы. Но исследования показывают, что это достаточно большая проблема, поэтому вам следует проявлять осторожность».
В исследовании внимательно изучались факторы риска, связанные с эффектом тройной терапии всеми тремя агентами, которая была названа «тройным ударом» ОПП.
«Мы предполагаем, что люди с нарушенным миогенным ответом могут быть особенно восприимчивы к ОПП тройного удара. Кроме того, повышенная чувствительность к лекарствам или малое потребление воды могут предрасполагать пациентов к тройному ОПП».
Фактически обезвоживание и высокая чувствительность к медикаментозному лечению были определены как ключевые факторы, способствующие развитию ОПП тройного удара.
В более ранних исследованиях тройная терапия диуретиками, ингибиторами РАС и НПВП была связана с повышением риска повреждения почек на 31 процент. Диуретики, которые обычно используются при лечении высокого кровяного давления, помогают избавиться от соли и воды в организме.
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Анита Лейтон
Здоровье
Врач и исследователь из Университета Ватерлоо.
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