Врач Лейтон: смешивание болеутоляющих с таблетками от гипертонии может вызвать почечную недостаточность

«Дело не в том, что у каждого, кто примет эту комбинацию препаратов, возникнут проблемы. Но исследования показывают, что это достаточно большая проблема, поэтому вам следует проявлять осторожность».

«Мы предполагаем, что люди с нарушенным миогенным ответом могут быть особенно восприимчивы к ОПП тройного удара. Кроме того, повышенная чувствительность к лекарствам или малое потребление воды могут предрасполагать пациентов к тройному ОПП».