Нурофен опасно смешивать с лекарствами от давления
Сочетание нурофена с препаратами против высокого давления может повредить почки. К такому выводу пришли учёные из канадского Университета Ватерлоо.
Если людям выписывают диуретики и препараты из категории ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы для контроля гипертонии, то им необходимо воздерживаться от приёма нурофена. Диуретики и данные препараты от давления довольно активно выписываются врачами, но такие пациенты также нередко принимают и обезболивающие, включая нурофен, так как он является одним из наиболее доступных безрецептурных средств.
Канадские учёные проследили за взаимодействием диуретиков, препаратов от давления и нурофена с помощью компьютерной стимуляции. Было установлено, что у некоторых пациентов с определенными медицинскими проблемами комбинация этих препаратов вызывала отказ почек. Почём в некоторых случаях он был перманентным, то есть людей ждал пожизненный диализ, либо пересадка органов. Диуретики относятся к категории препаратов, которые избавляют наш организм от избытков воды.
Обезвоживание является одним из значительных факторов острый почечной недостаточности, поэтому тройное взаимодействие лекарств от давления, диуретиков и нурофена дает очень мощную нагрузку на почки. И если вы принимаете препараты от повышенного артериального давления и нуждаетесь в обезболивающих, лучше сделать выбор в пользу ацетаминофена. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ватерлоо
Медицина
государственный исследовательский университет с главным кампусом в Ватерлоо, Онтарио, Канада
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