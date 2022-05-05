Дефицит витамина B12: 2 изменения в ваших волосах, которые указывают на низкий уровень
Витамин B12 необходим для образования эритроцитов и ДНК. Он также играет ключевую роль в функционировании и развитии мозга и нервных клеток. Витамин B12 связывается с белком в продуктах, которые мы едим. Для многих людей, особенно веганов и вегетарианцев, низкий уровень этого витамина является обычным явлением. Когда организму не хватает витамина B12, могут произойти изменения кожи, рта и даже волос.
Волосы состоят из белка, известного как кератин. По данным Клиники Майо, луковица, расположенная в нижней части волосяного фолликула, состоит из самых быстрорастущих клеток в организме человека, которые делятся каждые 23–72 часа. В основании луковицы находится сосочек, в котором находятся кровеносные сосуды.
Основная задача сосочков — соединить фолликулы с системой кровоснабжения организма, чтобы доставлять кислород и питательные вещества, необходимые для роста волос.
Поскольку витамин B12 помогает производить эритроциты, наличие достаточного количества этого витамина необходимо для роста и здоровья волос.
Выпадение волос
«Дезоксирибонуклеиновая кислота, широко известная как ДНК, представляет собой информацию внутри каждой клетки, которая несет в себе инструкции для роста, развития и функционирования всех клеток, тканей и органов тела. Когда клетка размножается, она должна сначала сделать копию своей ДНК. Рост волос зависит от синтеза ДНК и достаточного количества витамина B12, среди других питательных веществ».
При острой нехватке B12 этот процесс останавливается, что, в свою очередь, может привести к выпадению волос.
Седые волосы
Витамин B12 необходим для производства эритроцитов, которые переносят кислород к волосяным фолликулам.
«Когда уровень витамина B12 низкий, ваши волосяные фолликулы могут быть не в состоянии вырастить новые волосы с такой же эффективностью, что приведет к их выпадению».
Дефицит витамина B12 также может вызвать симптомы анемии, которая связана с низким уровнем железа, истончением и выпадением волос.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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