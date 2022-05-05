Дефицит витамина B12: 2 изменения в ваших волосах, которые указывают на низкий уровень

Выпадение волос

«Дезоксирибонуклеиновая кислота, широко известная как ДНК, представляет собой информацию внутри каждой клетки, которая несет в себе инструкции для роста, развития и функционирования всех клеток, тканей и органов тела. Когда клетка размножается, она должна сначала сделать копию своей ДНК. Рост волос зависит от синтеза ДНК и достаточного количества витамина B12, среди других питательных веществ».

Седые волосы

«Когда уровень витамина B12 низкий, ваши волосяные фолликулы могут быть не в состоянии вырастить новые волосы с такой же эффективностью, что приведет к их выпадению».