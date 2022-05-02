Инсульт: бактерии связаны с плохим неврологическим восстановлением после инсульта
Инсульт, вызванный блокировкой поступления крови, кислорода и питательных веществ в мозг, может привести к широкому спектру неврологических проблем. От проблем с концентрацией, памятью или коммуникацией до практики — способности одеться или приготовить чашку чая — инсульт может привести к инвалидности.
Представленные на конференции Европейской организации по борьбе с инсультом (ESOC 2022) исследователи рассказали о связи между фекалиями и восстановлением после инсульта.
Доктор Микель Льедос, ведущий автор статьи, объяснил метод и результаты.
«В этом исследовании мы взяли образцы фекалий — первые образцы, взятые после события, — у 89 человек, перенесших ишемический инсульт. По сравнению с контрольной группой мы смогли выявить несколько групп бактерий, которые были связаны с более высоким риском ишемического инсульта».
Ишемический инсульт является наиболее распространенным типом инсульта, который возникает, когда тромб блокирует приток кислорода и крови к мозгу.
Сгустки крови обычно образуются в областях, где артерии с течением времени были сужены или заблокированы жировыми отложениями, известными как бляшки.
Хотя с возрастом артерии естественным образом сужаются, существуют факторы, которые «опасно ускоряют этот процесс». Это включает:
- Курение
- Высокое кровяное давление
- Ожирение
- Высокий уровень холестерина
- Сахарный диабет
- Чрезмерное употребление алкоголя
«Влияние кишечного микробиома (триллионов бактерий и других микроорганизмов, которые живут в кишечнике) является изменяемым фактором риска».
Микробиом кишечника «связан с риском инсульта и неврологическими исходами после инсульта». Данные показывают, что Fusobacterium и Lactobacillus были связаны с риском ишемического инсульта.
А Negativibacillus и Lentisphaeria были связаны с более тяжелым инсультом, от шести до 24 часов после инсульта.
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Микель Льедос
Здоровье
Врач, исследователь в Sant Pau Institute of Biomedical Research.
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