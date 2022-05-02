Инсульт: бактерии связаны с плохим неврологическим восстановлением после инсульта

«В этом исследовании мы взяли образцы фекалий — первые образцы, взятые после события, — у 89 человек, перенесших ишемический инсульт. По сравнению с контрольной группой мы смогли выявить несколько групп бактерий, которые были связаны с более высоким риском ишемического инсульта».

Курение

Высокое кровяное давление

Ожирение

Высокий уровень холестерина

Сахарный диабет

Чрезмерное употребление алкоголя

«Влияние кишечного микробиома (триллионов бактерий и других микроорганизмов, которые живут в кишечнике) является изменяемым фактором риска».