Топ-5 ошибок, совершаемых родителями при лечении кишечной инфекции

«Очень осторожно с отпаиванием. Если сразу после рвоты дать ребёнку выпить стакан холодной воды, повторная рвота наступает рефлекторно. И эффект получается обратный: родители своими действиями вгоняют малыша в обезвоживание», — говорит доктор.

Самое главное, оказывая помощь ребенку, — не навредить ему. Многие родители путают симптомы пищевого отравления с кишечной инфекцией и действуют по неправильному алгоритму.Довольно часто родители недооценивают серьезность случившегося, пытаются решить проблему дома самостоятельно. Бывает, что родители начинают вызывать педиатра, когда малыш уже на грани потери сознания. Здесь важно правильно оценить ситуацию изначально и лучше, как говорится, перебдеть.В каких случаях вызываем скорую? При признаках обезвоживания: сухая кожа и слизистые, нет слюны, ребенок плачет без слез, губы сухие потрескавшиеся, ребенок не ходит в туалет больше 8 часов.Еще одна популярная ошибка — давать ребенку препараты для остановки диареи. Дело в том, что они не лечат, а только блокируют перистальтику. В результате то, от чего организму нужно срочно избавиться, остается внутри, начинает вырабатывать токсины и отравлять организм.Крайне важно соблюдать диету. Если ребенок какое-то время ничего не ест, в этом нет ничего страшного. Особенно, если продолжается рвота и жидкий стул. Попытки насильно накормить ребенка могут снова спровоцировать рвоту, а она в свою очередь — быстрое обезвоживание.