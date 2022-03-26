Педиатр объяснила, как правильно сбивать высокую температуру у ребенка

«Температура 39,5-40,0 градусов не таит в себе угрозы для ребенка старше 2-3 месяцев. У детей, особенно раннего возраста, основной опасностью является дегидратация (обезвоживание), развивающееся из-за значительных потерь жидкости на фоне учащенного дыхания и возросшего потоотделения», — говорит доктор.

Лихорадка — это защитная реакция, которая не представляет опасности для ребенка и нет доказательств того, что она может усугубить течение болезни.Признаками обезвоживания являются: вялость, плач без слез, сухие губы и рот, редкие мочеиспускания, запавшие глазные яблоки, медленное расправление кожной складки, отсутствие жажды.Если нет возможности купить аптечный раствор для восполнения жидкости, можно приготовить его самостоятельно по такому рецепту: на один литр теплой воды добавляем по одной чайной ложке соли и соды и столовую ложку сахара без горки.Адекватный питьевой режим — залог быстрого выздоровления ребенка. При возникновении рвоты сделайте перерыв 10-15 минут и возобновите прием. А вот кормить ребенка насильно не стоит, это может спровоцировать рвоту еще больше.