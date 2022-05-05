Пивной живот - прямой путь к раку простаты
Наличие лишнего жира в области живота и боков связано более чем с 1 300 случаев смерти от опухолей простаты на территории Великобритании ежегодно. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета.
Сотни мужчин с Туманного Альбиона могли бы спасать свои жизни от смерти из-за рака простаты ежегодно, если бы просто худели. Ученые из Оксфорда оценили талии более двух с половиной миллионов представителей сильного пола. Повышение индекса массы тела на каждые 5 пунктов было связано с повышением риска смерти от рака простаты на 10%.
Но что такое 5 пунктов в индексе массы тела? Этого вполне хватает, чтобы от нормального веса перейти в категорию лишнего. А если она уже имелась, то дополнительные 5 пунктов переводят человека в категорию жертвы ожирения. Авторы исследования установили, что увеличение объёма талии приводит к смерти 1 300 мужчин от опухолей предстательной железы на территории Великобритании ежегодно. Опухоль простаты - это самый распространённый мужской рак в Англии, ежегодно выявляется приблизительно по 52 000 случаев.
На территории США ежегодно выявляется 165 000 случаев рака простаты и около 30 000 смертей. В России заболеваемость этими опухолями составляет порядка 100 000 случаев, а смертность -15 000 в год. Теперь установлено, что наличие лишнего веса именно в районе живота, что неформально называется пивным животом, серьёзно увеличивает вероятность летального исхода в результате этой коварной болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
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Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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