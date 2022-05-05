Пивной живот увеличивает риск рака простаты

«Знание дополнительных сведений о факторах, повышающих риск рака предстательной железы, является ключом к его предотвращению». Возраст и семейный анамнез являются известными факторами риска, но их нельзя изменить, поэтому важно выявить факторы риска, которые можно изменить. Мы обнаружили, что мужчины с более высоким общим и центральным ожирением имеют более высокий риск смерти от рака простаты, чем мужчины со здоровым весом».

«Основываясь на этих выводах, ученые могут лучше понять, кто подвергается повышенному риску заболеть и умереть от этой болезни».



