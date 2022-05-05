Пивной живот увеличивает риск рака простаты
Исследование показало, что избыток жира на животе увеличивает риск смерти от рака простаты. По оценкам исследователей, 1300 смертей от этой болезни ежегодно можно было бы избежать, если бы средний индекс массы тела у мужчин был на пять пунктов ниже.
Оксфордский университет провел крупнейший в истории обзор этого заболевания, проанализировав 2,5 миллиона мужчин. Они обнаружили, что пивные животы увеличивают риск развития самой смертельной формы рака простаты.
Руководитель исследования доктор Аврора Перес-Корнаго сказала:
«Знание дополнительных сведений о факторах, повышающих риск рака предстательной железы, является ключом к его предотвращению». Возраст и семейный анамнез являются известными факторами риска, но их нельзя изменить, поэтому важно выявить факторы риска, которые можно изменить. Мы обнаружили, что мужчины с более высоким общим и центральным ожирением имеют более высокий риск смерти от рака простаты, чем мужчины со здоровым весом».
Исследование показало, что дополнительные четыре дюйма вокруг талии увеличивают риск смерти мужчины на семь процентов. Было обнаружено, что каждое увеличение ИМТ на пять пунктов увеличивает вероятность смерти от рака простаты на 10 процентов. Помимо жира на животе, слишком большой вес в целом также был связан с повышенным риском заболевания.
Кэрис Беттс из Cancer Research UK, которая финансировала исследование, сказала:
«Основываясь на этих выводах, ученые могут лучше понять, кто подвергается повышенному риску заболеть и умереть от этой болезни».
Результаты будут представлены на Европейском конгрессе по ожирению, который состоится на этой неделе в Маастрихте, Нидерланды.
Аврора Перес-Корнаго
Здоровье
Врач, профессор в Оксфордском университете.
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