Болезни, которые можно определить по запахам от тела
По словам медиков, исходящие от тела запахи могут указывать на многие болезни, позволяя обнаружить их на ранних стадиях – для этого, например, можно подышать в сложенные чашечкой ладони.
Тонзиллит. Если изо рта пахнет сладко, это может быть признаком болезни, отмечают врачи. Ответственными за такой запах иногда являются бактерии. Другими признаками тонзилллита, помимо запаха изо рта, являются затрудненное глотание, усталость, головная боль.
Проблемы с печенью. Если печень больна, она перестает справляться с преобразованием аммиака, и он попадает в кровь. Организм, пытаясь его выдохнуть, придает дыханию запах аммиака. Другие признаки – усталость, потеря аппетита, снижение работоспособности, необычное чувство сытости.
Цистит. Если во время мочеиспускания вы ощущаете, что моча пахнет сильнее, чем обычно – вероятно, надвигается инфекция мочевого пузыря. Усиление запаха вызывается бактериями, которые начинают разлагаться в урине. Другие симптомы – жжение и болезненное мочеиспускание, резкие и частые позывы к мочеиспусканию.
Сахарный диабет. Если дыхание начинает резко пахнуть жидкостью для снятия лака, ацетоном, – это может быть признаком сахарного диабета I типа. Запах возникает, когда организму приходится вырабатывать энергию из жира из-за недостатка инсулина. Ацетон вырабатывается как побочный продукт. Появление его запаха может означать высокий риск диабетической комы. Другие предупреждающие признаки диабета – усиление позывов к мочеиспусканию и в то же время сильная жажда, усталость, головокружение.
Воспаление желудка. При отрыжке пахнет перебродившими фруктами. Причина: воспаление вызвало слишком много желудочной кислоты. Другие сигналы – ощущение давления и распирания в верхней части живота, тошнота.
Проблемы с почками. Кожа слегка пахнет мочой? Тогда обязательно нужно проверить почки. Если они повреждены, мочевина и креатинин больше не могут выводиться с мочой в достаточном количестве, и высвобождаются вместе с влагой и потом, выделяемыми телом. Другие признаки – сначала увеличение, затем уменьшение диуреза, высокое кровяное давление, отечность век, кожный зуд, частая тошнота.
Гипотиреоз. Если ваша ночная одежда пахнет уксусом, когда вы просыпаетесь, возможно, у вас недостаточно активная щитовидная железа. Данное нарушение может возникать у женщин в возрасте от 40 до 50 лет, оно связано с замедлением обмена веществ – организм при этом выводит лишние кислоты вместе с потом. Другие симптомы – усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, депрессивное настроение, выпадение волос, запор, холодная, бледная, сухая кожа.
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