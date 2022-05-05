Как убрать чувство голода во время месячных? Советы эндокринолога

«Действительно, во время цикла у нас повышается аппетит не только из-за изменения уровня половых гормонов, а также и из-за потери крови, которую организм должен восполнить из пищи: белок, железо, источники энергии», — объясняет доктор.

Что такое «жор» в период менструации, знают многие женщины. Причем чувство голода бывает настолько неуправляемое, что ничего с собой невозможно поделать.На рост аппетита влияют и болевые ощущения, которые сопровождаются выбросом кортизола — гормона стресса. На самом деле, управлять аппетитом можно.Один из способов — добавить в рацион больше белка: это может быть рыба, птица, мясо, яйца, грибы. Дополнительные порции белковой пищи помогут компенсировать потерянную кровь и дадут чувство насыщения.Также в этот период нужно увеличить объем овощей в рационе. Отдаем предпочтение низкоуглеводным: огурцы, помидоры, зелень, цветная капуста, кабачки. Они не только насытят организм, но и восполнят дефициты микроэлементов.Учитывая, что во время месячных женщина теряет кровь, необходимо восполнять дефициты железа. А если нехватка железа или анемия имеет место и без менструации, то в период месячных этот дефицит будет еще более ярко выраженным.Кроме дефицита железа, влиять на аппетит может и нехватка витаминов и минералов, в частности Д и С, а также цинка и хрома. Именно эти дефициты дают чувство голода. Здесь продуктами не обойтись, нужно подбирать препараты.