Вечерний жор: как перестать переедать на ночь?

«Если у вас есть выраженная инсулинорезистентность, лептинорезистентность либо мы находимся в постоянном стрессе с высоким кортизолом, то данные гормоны нам будут давать чувство голода, причём не только днём, но и вечером. А зачастую и ночью», — говорит эксперт.

В первую очередь, важно понять, чем регулируется чувство голода и почему аппетит нарастает именно под вечер. Управляет голодом гормональное трио: инсулин, лептин и кортизол.Провоцировать вечерний жор может и неправильный, несбалансированный режим питания. Просто днем ваш организм недополучил все то, в чем он нуждается. Ушли из дома не позавтракав, пропустили обед… Как результат, организм будет требовать еду вечером.Также старайтесь избегать слишком длительных перерывов между приемами пищи. Не давайте чувству голода разыграться. От длительного отсутствия еды уровень сахара в крови упадет, произойдет скачок кортизола. Дальше по цепочке — переедание неизбежно.Если между обедом и ужином возникает большой промежуток, введите в привычку полдник. Чтобы наедаться, но не переедать вечером, выбирайте продукты, которые гарантируют длительное насыщение организма: рыба, курица, мясо, яйца, грибы.Одна из причин переедания — скука. Найдите себе интересное увлечение, хобби. Тогда еда перестанет быть единственным источником удовольствия.