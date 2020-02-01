Типичные симптомы артериальной гипертензии
Артериальная гипертензия может спровоцировать инсульт и сердечный приступ; ее типичными симптомами являются головная боль, тинитус, часто возникающая усталость; приливы жара.
Медики говорят, что организм всегда сигнализирует о появлении заболеваний, однако начальная стадия артериальной гипертензии (гипертонии) нередко протекает без симптомов, продолжительное время оставаясь незамеченной. По данным Немецкого фонда сердечных заболеваний, примерно 7 человек из 10 не ощущают увеличения давления, а наоборот, чувствуют себя в тонусе. Со временем не леченная артериальная гипертензия может привести к серьезным сосудистым проблемам, запускать развитие инсультов, инфарктов, сердечной недостаточность.
«Высокое давление не сопровождается болью, и пациенты его не чувствуют, - наоборот, кажется, что они «в ударе». Плохо людям становится уже когда гипертония вызывает повреждение органов», - отмечают в фонде.
Какие же симптомы указывают на наличие артериальной гипертензии?
В случае повышенного давления организм может посылать предупреждающие сигналы. Следующие проявления довольно типичны:
- головная боль с пульсацией в висках;
- звон в ушах;
- носовое кровотечение;
- участившиеся эпизоды усталости;
- внезапные вспышки жара.
Кроме того, отслеживать возможные симптомы артериальной гипертензии важно мужчинам – в среднем возрасте их сердечно-сосудистая система становится особенно уязвимой. У женщин в возрасте до 50 лет симптомы отклонения проявляются гораздо реже по сравнению с сильным полом. Но затем их шансы пострадать от гипертензии и ее последствий сравниваются.
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