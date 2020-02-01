Типичные симптомы артериальной гипертензии

«Высокое давление не сопровождается болью, и пациенты его не чувствуют, - наоборот, кажется, что они «в ударе». Плохо людям становится уже когда гипертония вызывает повреждение органов», - отмечают в фонде.

головная боль с пульсацией в висках;

звон в ушах;

носовое кровотечение;

участившиеся эпизоды усталости;

внезапные вспышки жара.