Типичные симптомы артериальной гипертензии

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Артериальная гипертензия может спровоцировать инсульт и сердечный приступ; ее типичными симптомами являются головная боль, тинитус, часто возникающая усталость; приливы жара.

Медики говорят, что организм всегда сигнализирует о появлении заболеваний, однако начальная стадия артериальной гипертензии (гипертонии) нередко протекает без симптомов, продолжительное время оставаясь незамеченной. По данным Немецкого фонда сердечных заболеваний, примерно 7 человек из 10 не ощущают увеличения давления, а наоборот, чувствуют себя в тонусе. Со временем не леченная артериальная гипертензия может привести к серьезным сосудистым проблемам, запускать развитие инсультов, инфарктов, сердечной недостаточность.

«Высокое давление не сопровождается болью, и пациенты его не чувствуют, - наоборот, кажется, что они «в ударе». Плохо людям становится уже когда гипертония вызывает повреждение органов», - отмечают в фонде.

Какие же симптомы указывают на наличие артериальной гипертензии?

В случае повышенного давления организм может посылать предупреждающие сигналы. Следующие проявления довольно типичны:
  • головная боль с пульсацией в висках;
  • звон в ушах;
  • носовое кровотечение;
  • участившиеся эпизоды усталости;
  • внезапные вспышки жара.
По мнению экспертов, людям, имеющим близких родственников-гипертоников, особенно важно своевременно замечать симптомы заболевания. Им следует регулярно пользоваться тонометром, начиная с 30 лет. Людям, без очевидных проблем проверять артериальное давление нужно после 40 лет независимо от самочувствия не реже одного раза в год. После 50 лет – минимум один раз в полгода.

Кроме того, отслеживать возможные симптомы артериальной гипертензии важно мужчинам – в среднем возрасте их сердечно-сосудистая система становится особенно уязвимой. У женщин в возрасте до 50 лет симптомы отклонения проявляются гораздо реже по сравнению с сильным полом. Но затем их шансы пострадать от гипертензии и ее последствий сравниваются.

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Типичные симптомы артериальной гипертензии


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