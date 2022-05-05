Почему бывает полезно массировать пупок
Деликатный массаж области пупка может расслаблять и успокаивать – это помогает в обстоятельствах стресса или бессонницы.
В традиционной европейской медицине пупку уделяется мало внимания, потому что после рождения человека он фактически не выполняет никаких функций. Это своего рода «шрам», который отмечает место соединения пуповины плода в материнском чреве с плацентой матери и ее кровотоком.
Но идея улучшения самочувствия или исцеления посредством определенного воздействия на пупок все же существует. Например, согласно индийской целительной традиции, пупок является одной из самых важных частей тела. По Аюрведе, массируя пупок специальным маслом, можно вылечить тело от многих недугов – такая техника называется «Набхи Чикитса», что в вольном переводе означает «терапия пупка».
Концепция «Набхи Чикитса» основана на идее о том, что эфирные масла могут всасываться через пупок – это, в первую очередь, помогает восстанавливать нервные связи внутри тела и бороться с такими проблемами, как бессонница, стресс, депрессивность.
Но также «пупочная терапия» помогает при других недомоганиях – ее целебные эффекты зависят от того, какое масло выбирается для массажа пупка.
- Оливковое масло – действенно против жира на животе, проблем с кожей, экземы
- Лавандовое масло – от проблем со сном и беспокойства.
- Кокосовое масло – снижает аппетит, предотвращает метеоризм.
- Касторовое масло – полезно от боли в суставах.
- Масло тимьяна – помогает при проблемах с пищеварением и запоров.
- Миндальное масло – способствует омоложению и здоровому виду кожи.
Хотя нет никаких научных исследований, свидетельствующих о положительном эффекте массажа пупка, это учение практиковалось в Индии на протяжении поколений. И такой массаж всегда успокаивает и расслабляет.
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