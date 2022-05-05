Полезно или вредно пить воду с содой: объясняет врач
Врач нутрициолог Ирина Юзуп рассказала в интервью, нужно ли следовать такой привычке, как питье воды с добавлением соды.
Нередко можно услышать мнение, что пить воду, в которую добавляется сода, полезно для организма во многих отношениях. Рассуждая о том, полезно или вредно пить воду с содой, врач заметила, что определенный эффект пользы такое питье действительно дает.
«Есть мнение, что сода помогает восстановлению кислотно-щелочного равновесия за счет снижения кислотности. Профессор И.П. Неумывакин называет прием воды с содой универсальным способом лечения и профилактики множества заболеваний», - сообщила Ирина Юзуп.
Медик перечислила порталу «Доктор Питер» те полезные эффекты, которые ученые связывают с приемом воды, содержащей соду.
- Ускоряется выведение токсинов.
- Улучшаются внимание, память.
- Сокращаются головные боли.
- Снижается интенсивность воспаления.
«При правильном приеме внутрь сода разжижает и обновляет структуру крови, помогает бороться с камнеобразованием в почках, отложением солей, холестериновых бляшек», - добавила Юзуп.
В то же время врач подчеркнула: прием такой воды сопряжен с определенными рисками ухудшить здоровье. В частности, может произойти защелачивание пищевода, что влияет на подверженность организма грибковым инфекциям.
Кроме того, если систематически принимать соду, это может ухудшить усвоение желудком питательных веществ. Вдобавок может пострадать кишечный тракт, состояние его микрофлоры.
«Длительный прием соды влияет и на кишечник, который привыкает к тому, что на его среду постоянно воздействуют извне, и перестает ее регулировать».
Юзуп напомнила, что сода известна многим как борец с изжогой. Но на самом деле она не помогает исправить проблему, только маскирует. В результате прием соды способен провоцировать более активную выработку кислоты желудком – это чревато обострением гастрита, развитием язвы.
Врач резюмировала: бесконтрольно принимать соду нельзя, это ведет к накоплению щелочных компонентов в крови, что может быть очень опасным.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление баклажанной икры помогает снижать риск развития рака.
Ирина Юзуп
ЗОЖ
врач-педиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук
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