Полезно или вредно пить воду с содой: объясняет врач

«Есть мнение, что сода помогает восстановлению кислотно-щелочного равновесия за счет снижения кислотности. Профессор И.П. Неумывакин называет прием воды с содой универсальным способом лечения и профилактики множества заболеваний», - сообщила Ирина Юзуп.

Ускоряется выведение токсинов.

Улучшаются внимание, память.

Сокращаются головные боли.

Снижается интенсивность воспаления.

«При правильном приеме внутрь сода разжижает и обновляет структуру крови, помогает бороться с камнеобразованием в почках, отложением солей, холестериновых бляшек», - добавила Юзуп.

«Длительный прием соды влияет и на кишечник, который привыкает к тому, что на его среду постоянно воздействуют извне, и перестает ее регулировать».