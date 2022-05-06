Онкология: существует «прямая связь» между молочными продуктами и риском развития рака
Роль диеты во влиянии на риск развития рака является спорной, хотя исследователи установили, что определенные продукты определенно вызывают рак.
Например, Всемирная организация здравоохранения определила, что переработанное мясо является основной причиной колоректального рака. Новое крупное исследование связывает потребление с повышенным риском некоторых видов рака.
На сегодняшний день общие данные о том, влияет ли употребление молочных продуктов на риск развития рака, противоречивы.
Исследования западного населения показывают, что молочные продукты могут быть связаны с более низким риском колоректального рака и более высоким риском рака предстательной железы, но не обнаружили четкой связи с раком молочной железы.
Теперь первое крупное исследование по изучению потребления молочных продуктов и риска рака показало, что более высокое потребление было связано с более высоким риском рака печени и рака молочной железы.Исследование было основано на почти 30 000 диагнозов рака среди полумиллиона взрослых китайцев. Эти результаты, однако, могут отличаться для незападного населения, где объемы и типы потребления молочных продуктов и способность метаболизировать сильно различаются.
Хотя результаты этих исследований не доказывают причинно-следственной связи, по мнению исследователей, существует несколько вероятных биологических механизмов, которые могут объяснить эти связи.
Например, по данным Клиники Майо, повышенное потребление молочных продуктов может повысить уровень инсулиноподобного фактора роста-I (IGF-I), который способствует пролиферации клеток и связан с повышенным риском развития некоторых видов рака.
Потенциально женские половые гормоны, присутствующие в коровьем молоке (такие как эстроген и прогестерон), могут играть роль в повышенном риске рака молочной железы, в то время как насыщенные и трансжирные кислоты из молочных продуктов могут увеличивать риск рака печени.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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