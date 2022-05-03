Болезнь печени часто остается незамеченной: 4 признака, которые нельзя игнорировать
Когда начинает развиваться та или иная болезнь печени, ее признаки часто остаются незамеченными пострадавшими людьми. Врачи призывают не игнорировать определенные симптомы.
Печень участвует в процессах метаболизма глюкозы, хранит витамины, вырабатывает желчь для переработки жиров, обеспечивает выведение токсинов из организма – от состояния этого органа зависят многие важнейшие функции человеческого тела. Между тем, нездоровые привычки, включая злоупотребление алкоголем, жирной пищей, малоподвижность, а также вирусные инфекции вредят печени, ухудшают ее способность регенерировать.
Но как узнать, страдает ли печень, или уже возникло ее заболевание?
«К сожалению, пострадавшие люди редко замечают первые сигналы заболевания печени. К тому же цирроз печени, заболевание гепатитом или рак печени не вызывают явных болей на ранних стадиях», - напомнили медики из Германии в интервью порталу Focus.de.
Врачи назвали 4 признака, которые, по их словам, нельзя игнорировать. Вот что именно может говорить о том, что печень подверглась заболеванию.
Моча коричневого цвета. Это может говорить о том, что ткань печени сильно повреждена чрезмерным употреблением алкоголя или хроническим заболеванием, и орган больше не функционирует должным образом. Коричневая моча также может указывать на вирусный гепатит.
Глазное яблоко желтоватое, а не белое. Желтоватое глазное яблоко также является признаком заболевания гепатитом. Также это может быть признаком нарушения липидного обмена, вызывающего избыточную нагрузку на печень.
Ощущение давления в верхней правой части живота. Печень в основном расположена в верхней правой части живота. Если в этой части тела возникает ощущение давления, оно может свидетельствовать об ожирении печени. Также будут ощущаться усталость, трудности с концентрацией внимания.
Кольцо вокруг радужной оболочки от зеленоватого до коричневатого цвета. Зеленоватое или коричневатое кольцо на роговице возникает при болезни Вильсона, означающей, что в печени накапливается медь, поскольку организм не выводит ее в достаточной степени. Данная патология является наследственной и ее важно выявлять на ранней стадии, в противном случае повышается риск летального исхода.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой заметный внешне признак рака на практике часто игнорируется людьми.
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