Болезнь печени часто остается незамеченной: 4 признака, которые нельзя игнорировать

«К сожалению, пострадавшие люди редко замечают первые сигналы заболевания печени. К тому же цирроз печени, заболевание гепатитом или рак печени не вызывают явных болей на ранних стадиях», - напомнили медики из Германии в интервью порталу Focus.de.

Печень участвует в процессах метаболизма глюкозы, хранит витамины, вырабатывает желчь для переработки жиров, обеспечивает выведение токсинов из организма – от состояния этого органа зависят многие важнейшие функции человеческого тела. Между тем, нездоровые привычки, включая злоупотребление алкоголем, жирной пищей, малоподвижность, а также вирусные инфекции вредят печени, ухудшают ее способность регенерировать.Но как узнать, страдает ли печень, или уже возникло ее заболевание?Врачи назвали 4 признака, которые, по их словам, нельзя игнорировать. Вот что именно может говорить о том, что печень подверглась заболеванию.Это может говорить о том, что ткань печени сильно повреждена чрезмерным употреблением алкоголя или хроническим заболеванием, и орган больше не функционирует должным образом. Коричневая моча также может указывать на вирусный гепатит.Желтоватое глазное яблоко также является признаком заболевания гепатитом. Также это может быть признаком нарушения липидного обмена, вызывающего избыточную нагрузку на печень.Печень в основном расположена в верхней правой части живота. Если в этой части тела возникает ощущение давления, оно может свидетельствовать об ожирении печени. Также будут ощущаться усталость, трудности с концентрацией внимания.Зеленоватое или коричневатое кольцо на роговице возникает при болезни Вильсона, означающей, что в печени накапливается медь, поскольку организм не выводит ее в достаточной степени. Данная патология является наследственной и ее важно выявлять на ранней стадии, в противном случае повышается риск летального исхода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой заметный внешне признак рака на практике часто игнорируется людьми.