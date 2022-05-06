Гастроэнтеролог перечислила факторы нарушения желчеоттока

«У каждого свой комплекс факторов, из него вытекают и пути решения. Один из главных принципов, по которым можно разделить причины — это то, что способствует загустению желчи и то, что сказывается на желчевыводящих путях: спазм, воспаление, механическая закупорка», — говорит эксперт.

Указанной проблемой страдают многие, а вот что делать для ее решения, знают далеко не все.Одна из наиболее частых причин нарушения оттока желчи — это недостаточный питьевой режим. Желчь практически полностью состоит из воды, соответственно, если воды мало — желчь будет очень густой.Принципы питания, которым мы следуем, также имеют значение. Переедание, чрезмерное потребление углеводов, сахара, белок животного происхождения — чтобы переварить все это, организм затрачивает большую часть витаминов, аминокислот, минералов, в результате желчь густеет.Чтобы ускорить движение желчи, нужно добавлять в рацион желчегонные продукты. Это чеснок, лук, редис, редька, артишок, свекла, лимон, салаты из листьев одуванчика, цикория.Добавьте в ежедневное меню полезные масла: оливковое (холодного отжима), льняное, кокосовое., топленое масло (гхи). Увеличивайте процент клетчатки в рационе с помощью овощей и фруктов.Психо-эмоциональное состояние также влияет на отток желчи. Постоянные стрессы и нервные напряжения создают спазм, который мешает нормальному желчеоттоку.