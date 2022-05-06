Чем опасны очаги хронического воспаления?

«Воспаление — это нормальная защитная реакция организма, но в норме это не продолжительный процесс, который заканчивается восстановлением организма. Хроническое воспаление — это длительное воздействие негативных факторов, которым организм не может дать иммунный ответ», — говорит специалист.

Многие люди даже не подозревают о наличии в их организме очагов хронического воспаления, поэтому очень сильно удивляются, когда слышат, что проблемы со здоровьем связаны именно с этими вялотекущими хроническими процессами.В самых запущенных случаях симптомы хронического воспаления могут сохраняться годами. И если их игнорировать, можно получить серьезные последствия вплоть до заболеваний сердечно-сосудистого характера, патологии лор-органов и даже онкологии.Где искать эти самые очаги? В первую очередь, в кишечнике — часто в нем нет здоровых бактерий, а все пищеварительные процессы нарушены.Огромное влияние оказывает гормональная система. Сбои в этой части бьют по всем органам и системам, часто становясь причиной воспалительных процессов.У многих людей очагами постоянных воспалений являются гланды: недолеченные тонзилиты, ангины — инфекция живет в вас и постоянно угнетает иммунную систему, отвлекая существенные ресурсы организма на себя. То же самое можно сказать про слизистую оболочку носа. Вирусы очень любят поселяться здесь на ПМЖ.Зубы. Вы даже не подозреваете, что самый обычный кариес способен спровоцировать и сбои в пищеварении, и хронические воспаления во всем организме.Нарушения в работе печени также очень часто приводит к задержке токсинов внутри организма, застой способствует развитию паразитов.