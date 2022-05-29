Несколько неочевидных признаков, что у вас может быть воспаление
Ваши скованные суставы, забывчивость или депрессивное состояние могут быть неочевидными признаками имеющегося в организме воспаления.
Медицинские специалисты констатируют, что признаки низкодифференцированного, хронического воспаления могут не иметь четкой выраженности, а ранние симптомы часто бывают «неуловимы и расплывчаты». Тем не менее, его признаки важно знать, чтобы первоначальное хроническое воспаление не задержалось и не подтолкнуло организм к более серьезной проблеме со здоровьем.
Вот несколько неочевидных признаков того, что у вас в организме может корениться воспаление.
Ваши суставы болят или скованны. Боль в суставах может быть одним из первых признаков хронического воспаления, вызванного самыми разными причинами. Это также может быть сигналом о наличии аутоиммунного заболевания – например, ревматоидного артрита, волчанки, подагры. Данные патологии вызывают перенапряжение иммунной системы, при котором выделяются ненужные воспалительные химические вещества. Конкретно о воспалении говорит длительная или периодически возобновляемая суставная боль.
Вы постоянно что-то забываете. Память и мыслительные способности медленно ухудшаются с возрастом, но исследования показывают, что когнитивные проблемы ассоциируются с более высоким уровнем маркеров воспаления в организме.
Постоянно в плохом настроении. Подверженность депрессии является еще одним неочевидным признаком, что у вас может быть воспаление. Воспаление вызывает изменения активности нейротрансмиттеров и функционирования мозга, которые могут стать причиной угнетенных эмоциональных состояний.
У вас новые проблемы с пищеварением. Если вздутие живота, диарея и другие проблемы продолжают повторяться в течение определенного периода времени, это тоже может быть признаком воспаления. По словам медиков, воспалительные соединения, попадая в кровоток, проникают в кишечник и негативно воздействуют на его бактериальный состав.
Ваше кровяное давление немного повышается. Вялотекущее воспаление является активатором развития гипертонии, которая способствует повреждению и жесткости кровеносных сосудов.
Вы часто простужаетесь. С точки зрения физиологии, хроническое воспаление является нездоровой иммунной реакцией, означающей, что иммунная система по какой-то причине подвергается чрезмерной стимуляции и переутомляется. В результате, вступаете в контакт с бактериями и вирусами, организм может быть не в состоянии бороться с ними.
Вы часто голодны. Постоянное или бесконтрольное чувство голода может быть сигналом того, что организм не способен адекватно управлять глюкозой, но также может быть признаком основного воспаления. Причина в том, что хроническое воспаление делает клетки резистентными к инсулину, способствуя повышению уровня сахара в крови и развитию диабета 2 типа.
У вас появляются стойкие раздражения кожи. Хроническое воспаление, угнетая иммунную систему, может сделать организм слишком чувствительным к разного рода раздражителям. Кожные раздражения, заболевания (например, экзема) часто становятся внешними признаками повышенной склонности к аллергическим реакциям.
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