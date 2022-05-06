Уровень холестерина: боль в разных частях тела может быть знаком опасного повышения

«Боль в различных частях тела является симптомом, о котором следует знать. В частности, это может быть знаком опасного повышения уровня холестерина. На проблему указывают боль в шее, челюсти, верхней части живота или спине», - уточнили эксперты.

Стенокардия, боль в груди.

Тошнота.

Экстремальная усталость.

Одышка.

Онемение или холод в конечностях.

Боль в разных частях тела.