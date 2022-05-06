Уровень холестерина: боль в разных частях тела может быть знаком опасного повышения
Рост уровня холестерина в организме часто остается незамеченным, пока не станет опасно высоким, предупреждают врачи.
Уровень холестерина определяется тем, сколько этого вещества вырабатывается в печени, хотя также его можно получать вместе с пищей. В определенной мере холестерин необходим для здоровья, но при избытке создает угрозу для здоровья сердечно-сосудистой системы, повышая риск возникновения сердечного приступа или инсульта. Часто случается так, что у человека, не знавшего о своем повышенном холестерине, неожиданно развивается тяжелое состояние, требующее госпитализации. Таким образом, ишемическая болезнь сердца или инфаркт оказываются для него первым заметным знаком повышенного уровня холестерина.
Между тем, медики Британского фонда сердца (BHF) констатируют: некоторые симптомы могут предупреждать о том, что содержание холестерина в крови становится опасно высоким. Специалисты советуют внимательнее относиться к болевым ощущениям, возникающим в разных частях тела.
«Боль в различных частях тела является симптомом, о котором следует знать. В частности, это может быть знаком опасного повышения уровня холестерина. На проблему указывают боль в шее, челюсти, верхней части живота или спине», - уточнили эксперты.
Врач напоминают, что угрозу здоровье создает повышение содержания «плохого» холестерина, известного как липопротеины низкой плотности (ЛПНП). При его избытке происходит накопление жира в артериях, которые обеспечивают кровоснабжение сердечной мышцы. Когда эти артерии блокируются, развивается ишемическая болезнь сердца.
В случае такого нарушения могут возникать следующие симптомы.
- Стенокардия, боль в груди.
- Тошнота.
- Экстремальная усталость.
- Одышка.
- Онемение или холод в конечностях.
- Боль в разных частях тела.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что действенным способом снизить высокий уровень холестерина является отказ от потребления алкоголя.
Британский фонд сердца (British Heart Foundation, BHF)
Здоровье
благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве
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