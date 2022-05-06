Простой способ приучить детей к овощам
Мало какие дети с удовольствием налегают на овощи. Однако если вознаграждать их стикерами всякий раз после употребления данных продуктов, то отношение детей можно изменить.
Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах установили, что простая до боли стратегия с небольшими взятками помогает приучить детей к употреблению овощей, которые они традиционно не любят. Однако зелёные овощи очень полезны для детского организма, их необходимо потреблять более активно. Оказалось, что если малышей награждали весёлыми стикерами за каждую порцию съеденных ими овощей, то они с большой охотой поглощала все эти продукты. Также в качестве этих «взяток» могли использоваться и игрушки.
Чем более активно дети употребляли овощи, тем более позитивное отношение к ним со временем вырабатывали. И через некоторое время данные «взятки» уже не особо и требовались, поскольку дети нормально поглощали овощи сами по себе. Эксперимент продолжался в течение трех месяцев, в нем приняли участие 600 детей в возрасте от года до четырех лет, посещавшие различные детские сады в городе Лимбурге.
Авторы исследования подчеркивают, что необыкновенно важно научить детей есть овощи с самого раннего возраста. Установлено, что ребёнок должен съесть тот или иной овощ от 8 до 10 раз, прежде чем он ему понравится. И для того, чтобы добиться этого количества, порой приходится идти на хитрости. Одной из таких хитростей и является вознаграждение послушных детей разного рода стикерами и игрушками. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Маастрихта
Здоровье
государственное высшее учебное заведение в Нидерландах. UM был учреждён в 1976 году
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