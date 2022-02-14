Простой способ приучить детей есть овощи
Если вы хотите, чтобы ваши дети ели зелень и овощи, употребляйте их сами. Рождённые от любительниц зелени малыши и сами впоследствии налегают на эти продукты.
Каждый папа и каждая мама знает о том, насколько сложно убедить ребёнка есть зелень, овощи или даже фрукты. Если дать волю детям, то они будут употреблять только мороженое, шоколадки и газировку. У родителей существуют разные стратегии приучения детей к здоровому питанию, но нет ни одной сколько-нибудь универсальной. И вот теперь исследователи из Университета Колорадо выяснили, что будущей маме очень важно в период беременности активно налегать на зелень и овощи. Если она следует этому рациону, употребляя не менее трех порций в день, то её ребенок впоследствии к возрасту в 6 лет будет более активно налегать на зелень и овощи, чем его ровесники.
Также крайне важно не исключать эти компоненты из своего питания и в период грудного вскармливания. По мнению авторов исследования, несколько горький вкус овощей передаётся малышам в утробе, а затем и с грудным молоком, И тем самым частично формирует их предпочтения в пище по мере взросления.
Правда, исследователи не могут исключить и того, что сами женщины, которые любят овощи, просто заставляют своих детей более активно их употреблять. Несмотря на внушительный список преимуществ для здоровья от овощей в рационе, только 20% детей в Великобритании употребляют рекомендованные 5 порций в сутки, как показывает статистика. Доказано, что богатая зелёными листовыми овощами и фруктами диета укрепляет иммунную систему, снижает артериальное давление, защищает от ожирения и даже сражается с некоторыми видами рака. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Колорадо
ЗОЖ
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