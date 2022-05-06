Только антидепрессанты качества жизни не повышают
Антидепрессанты сами по себе не повышают качества жизни пациентов с депрессией. К такому выводу пришли исследователи из Университета короля Сауда в Саудовской Аравии.
Широкое использование лекарств из категории антидепрессантов помогает миллионам людей бороться с симптомами депрессии, причём довольно успешно. Однако новое исследование предполагает, что эти препараты не связаны с улучшением качества жизни в долгосрочной перспективе. Учёные исследовали информацию из США за десятилетний период, которая охватывала почти всех американцев, получавших квалифицированное лечение. Установлено, что приблизительно 17,5 млн взрослых пациентов в США ежегодно сталкивались с диагнозом депрессия, и из них 57,6% получали лечение антидепрессантами.
Хотя использование этих препаратов было связано с некоторыми улучшениями психологического самочувствия, никаких существенных различий между качеством жизни людей с депрессией, которые принимали депрессанты и не принимали их, выявлено не было. Это опрокидывает господствующую точку зрения на то, чтобы антидепрессанты влияют на качество жизни.
Лекарства не оказывали заметного положительного воздействия на здоровье и психологическое благополучие. И тот факт, что они не дают данного эффекта, является шокирующим. Но необходимо понимать, что снижение выраженности депрессии вовсе не приводит автоматически к повышению качества жизни. Только потому, что человек меньше страдает от депрессии, он не начинает рассматривать свою жизнь как более счастливую или наполненную. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет короля Сауда
Здоровье
государственный университет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Основан 6 ноября 1957 году королём Саудом ибн Абдульазизом
Оставить комментарий