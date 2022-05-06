Симптомы рака: 8 разных типов боли, которые могут быть злокачественными
Существуют определенные виды боли, которые могут сигнализировать о раке.
Врачи не устают повторять: очень важно, чтобы возникший рак диагностировался как можно раньше, поскольку это повышает шансы пациентов на успешную терапию и ремиссию. Их совет: нужно всегда обращаться к терапевту, если у возникают симптомы, которые являются необъяснимыми или необычными для человека, а также если они приобретают стойкий характер.
В частности, одним из симптомов рака являются болевые ощущения. По данным Клиники Майо, в случае рака возникшая опухоль может выделять химические вещества, вызывающие боль. Также болевому синдрому способствует то, что злокачественное образование может прорастать в близлежащие ткани, разрушать их целостность. По мере своего роста опухоль может давить на нервы, кости или органы – все это способствует появлению разнообразной по своему характеру боли.
Специалистами были названы несколько различных типов боли, которые могут быть злокачественными.
«Боль, вызываемая злокачественным источником, может быть тупой, острой или жгучей, постоянной или прерывистой, легкой, умеренной или тяжелой».
Сила боли при раке зависит от ряда факторов – какой именно тип рака у человека, на какой он стадии, повреждены ли нервы. Внешние факторы (например, стресс, недостаток сна) также могут влиять на чувствительность к боли.
«Всегда очень важно обращаться к врачу, если имеется боль. Не пытайтесь мириться с этим, иначе возможны такие нервные изменения, из-за которых боль будет труднее контролировать в будущем».
Другие симптомы рака. Никогда не следует игнорировать появление необъяснимого кровотечения, припухлостей, сильной усталости, ночной потливости. Если вы заметили изменения в самочувствии или функционировании организма, лучше перестраховаться и провериться.
Ранее портал MedikForum.ru писал о трех «необъяснимых» симптомах рака, которые часто упускаются из виду.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
Здоровье
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
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