Симптомы рака: 8 разных типов боли, которые могут быть злокачественными

«Боль, вызываемая злокачественным источником, может быть тупой, острой или жгучей, постоянной или прерывистой, легкой, умеренной или тяжелой».

«Всегда очень важно обращаться к врачу, если имеется боль. Не пытайтесь мириться с этим, иначе возможны такие нервные изменения, из-за которых боль будет труднее контролировать в будущем».