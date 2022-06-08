Онкология: особый тип боли в теле является одним из наиболее распространенных признаков

«Боль, определяемая как сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с фактическим или потенциальным повреждением ткани или описываемое с точки зрения такого повреждения, является одним из наиболее распространенных симптомов, связанных с раком. Раковая боль или боль, связанная с раком, отличается от боли, которую испытывают пациенты без злокачественных новообразований. Непреодолимая боль лишает пациентов комфорта и сильно влияет на их деятельность, мотивацию, взаимодействие с семьей и друзьями и общее качество жизни», - говорит Воробьев.

Что за этим стоит?

«Иногда боль возникает из-за лечения рака. Например, некоторые химиотерапевтические препараты могут вызывать онемение и покалывание в руках и ногах».