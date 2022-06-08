Онкология: особый тип боли в теле является одним из наиболее распространенных признаков
Есть особый тип боли, который является одним из «наиболее распространенных» признаков рака, рассказывает специально для МедикФорум онколог Андрей Воробьев.
Когда клетки бесконтрольно делятся и распространяются на окружающие ткани, этот процесс называется раком. Предотвратить рак может быть сложно, но лучшее оружие, которое есть в вашем арсенале, — раннее обнаружение. Чем раньше обнаружен рак, тем лучше прогноз.
Тем не менее, рак может быть трудно обнаружить на начальных стадиях, потому что симптомы неспецифичны. Боль — яркий тому пример. Многие люди испытывают боль ежедневно, и бывает трудно отличить обычную боль от боли, вызванной раком.
«Боль, определяемая как сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с фактическим или потенциальным повреждением ткани или описываемое с точки зрения такого повреждения, является одним из наиболее распространенных симптомов, связанных с раком. Раковая боль или боль, связанная с раком, отличается от боли, которую испытывают пациенты без злокачественных новообразований. Непреодолимая боль лишает пациентов комфорта и сильно влияет на их деятельность, мотивацию, взаимодействие с семьей и друзьями и общее качество жизни», - говорит Воробьев.
Что за этим стоит?
Боль при раке имеет много разных причин, и существуют разные типы. Большинство болей при раке вызвано тем, что опухоль давит на кости, нервы или другие органы в организме.
«Иногда боль возникает из-за лечения рака. Например, некоторые химиотерапевтические препараты могут вызывать онемение и покалывание в руках и ногах».
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