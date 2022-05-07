Болезнь Паркинсона: признаки в голосе, которые могут привести к ранней диагностике

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Болезнь Паркинсона: признаки в голосе, которые могут привести к ранней диагностике

Болезнь Паркинсона и многие другие дегенеративные заболевания, такие как слабоумие или заболевание двигательных нейронов, являются тяжелым диагнозом как для пациента, так и для его семьи. Показатель распространенности по последним данным составляет 286 человек на 100 000 населения. Как и в случае с другими состояниями, ключом к болезни Паркинсона является ранняя диагностика, чтобы можно было применять любые доступные методы лечения.

Ученые теперь считают, что один из ранних признаков болезни Паркинсона можно найти в голосе.

Исследователи из Университета Аризоны обнаружили связь между геном в организме, вызывающим болезнь Паркинсона, и изменениями голоса.

Исследование предполагает, что определенный ген, связанный с болезнью Паркинсона, может быть причиной голосовых изменений, связанных с этим заболеванием. У страдающих болезнью Паркинсона обычно появляется мягкий монотонный голос.

Есть надежда, что установление этой связи приведет к более ранней диагностике и началу лечения, чтобы остановить прогрессирование заболевания. Говоря об исследователе, профессор Джули Миллер сказала:

«У нас здесь большой пробел — мы не знаем, как это заболевание влияет на области мозга, отвечающие за воспроизведение голоса, и это действительно возможность вмешаться на ранней стадии и разработать более эффективные методы лечения».

Как и в случае с другими нейродегенеративными состояниями, такими как болезнь двигательных нейронов и деменция, в настоящее время нет лекарства от болезни Паркинсона.

Однако, в отличие от других заболеваний, есть некоторые методы лечения, которые, по словам NHS, могут «помочь облегчить симптомы и сохранить качество жизни», такие как поддерживающая терапия, лекарства и хирургия.

К ранним симптомам болезни Паркинсона относятся:

• Тремор
• Замедленность движений
• Скованность мышц

Хотя это основные симптомы болезни Паркинсона, NHS добавляет, что «могут быть и другие причины, помимо болезни Паркинсона».

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Джули Миллер
Джули Миллер
Здоровье
Профессор в Endocrine Surgeon Melbourne.
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