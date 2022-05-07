Болезнь Паркинсона: признаки в голосе, которые могут привести к ранней диагностике

Исследователи из Университета Аризоны обнаружили связь между геном в организме, вызывающим болезнь Паркинсона, и изменениями голоса.



Исследование предполагает, что определенный ген, связанный с болезнью Паркинсона, может быть причиной голосовых изменений, связанных с этим заболеванием. У страдающих болезнью Паркинсона обычно появляется мягкий монотонный голос.



Есть надежда, что установление этой связи приведет к более ранней диагностике и началу лечения, чтобы остановить прогрессирование заболевания. Говоря об исследователе, профессор Джули Миллер сказала:

«У нас здесь большой пробел — мы не знаем, как это заболевание влияет на области мозга, отвечающие за воспроизведение голоса, и это действительно возможность вмешаться на ранней стадии и разработать более эффективные методы лечения».