Болезнь Паркинсона: признаки в голосе, которые могут привести к ранней диагностике
Болезнь Паркинсона и многие другие дегенеративные заболевания, такие как слабоумие или заболевание двигательных нейронов, являются тяжелым диагнозом как для пациента, так и для его семьи. Показатель распространенности по последним данным составляет 286 человек на 100 000 населения. Как и в случае с другими состояниями, ключом к болезни Паркинсона является ранняя диагностика, чтобы можно было применять любые доступные методы лечения.
Ученые теперь считают, что один из ранних признаков болезни Паркинсона можно найти в голосе.
Исследование предполагает, что определенный ген, связанный с болезнью Паркинсона, может быть причиной голосовых изменений, связанных с этим заболеванием. У страдающих болезнью Паркинсона обычно появляется мягкий монотонный голос.
Есть надежда, что установление этой связи приведет к более ранней диагностике и началу лечения, чтобы остановить прогрессирование заболевания. Говоря об исследователе, профессор Джули Миллер сказала:
Как и в случае с другими нейродегенеративными состояниями, такими как болезнь двигательных нейронов и деменция, в настоящее время нет лекарства от болезни Паркинсона.
Однако, в отличие от других заболеваний, есть некоторые методы лечения, которые, по словам NHS, могут «помочь облегчить симптомы и сохранить качество жизни», такие как поддерживающая терапия, лекарства и хирургия.
К ранним симптомам болезни Паркинсона относятся:
• Тремор
• Замедленность движений
• Скованность мышц
Хотя это основные симптомы болезни Паркинсона, NHS добавляет, что «могут быть и другие причины, помимо болезни Паркинсона».
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Джули Миллер
Здоровье
Профессор в Endocrine Surgeon Melbourne.
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