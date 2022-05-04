Названы 7 ежедневных привычек, которые ведут к продлению жизни

«Хороший ночной сон улучшает психическое благополучие, повышает иммунитет, помогает поддерживать здоровый вес. Регулярный плохой сон может увеличить риск развития сердечных заболеваний, диабета, ожирения, депрессии и некоторых видов рака», - говорит медик.

Треть рациона должны составлять крахмалистые углеводы:, картофель, хлеб, рис, макароны, крупы.

Нужно стремиться употреблять больше цельнозерновых продуктов или углеводных продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Ежедневно съедать несколько разных фруктов или овощей.

Следует съедать минимум две порции рыбы, особенно жирной, в неделю: она содержит белки, витамины и минералы и жирные кислоты омега-3, которые могут помочь предотвратить сердечные заболевания.

Необходимо сокращать потребление насыщенных жиров, содержащихся в обработанных пищевых продуктах, и стараться выбирать продукты с ненасыщенными жирами.

Лучше избегать употребления добавленного сахара, а потребление соли ограничить до менее 6 граммов в день.