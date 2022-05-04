Названы 7 ежедневных привычек, которые ведут к продлению жизни
Движение, достаточный сон, отказ от курения и контроль количества употребляемого алкоголя называются врачами среди ежедневных привычек, которые ведут к продлению жизни.
Движение. Британский врач Сайяда Мауджи рассказала в интервью, что ежедневная двигательная активность (например, ходьба в быстром темпе) снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, улучшает обмен веществ, помогает поддерживать здоровый вес, повышает прочность костей, поддерживает здоровье психики – все это положительно влияет на показатели продолжительности жизни.
Качественный сон. Доктор Мауджи напомнила, что в среднем организму нужно от шести до девяти часов сна в сутки. Для этого в дневное время важно получать много естественного солнечного света – это поддерживает здоровые циклы сна и бодрствования. Также следует соблюдать определенные правила гигиены сна.
«Хороший ночной сон улучшает психическое благополучие, повышает иммунитет, помогает поддерживать здоровый вес. Регулярный плохой сон может увеличить риск развития сердечных заболеваний, диабета, ожирения, депрессии и некоторых видов рака», - говорит медик.
Контроль алкоголя. Еще одна привычка, которая ведет к продлению жизни. Доктор Мауджи подчеркнула, что «безопасного» уровня употребления алкоголя не существует, на физическое и психическое здоровье может негативно повлиять фактически любой объем спиртного.
Здоровое питание. Врач советует употреблять в пищу разнообразные продукты – так тело с большей вероятностью получит все необходимые ему питательные вещества.
Следующие рекомендации эксперта.
- Треть рациона должны составлять крахмалистые углеводы:, картофель, хлеб, рис, макароны, крупы.
- Нужно стремиться употреблять больше цельнозерновых продуктов или углеводных продуктов с высоким содержанием клетчатки.
- Ежедневно съедать несколько разных фруктов или овощей.
- Следует съедать минимум две порции рыбы, особенно жирной, в неделю: она содержит белки, витамины и минералы и жирные кислоты омега-3, которые могут помочь предотвратить сердечные заболевания.
- Необходимо сокращать потребление насыщенных жиров, содержащихся в обработанных пищевых продуктах, и стараться выбирать продукты с ненасыщенными жирами.
- Лучше избегать употребления добавленного сахара, а потребление соли ограничить до менее 6 граммов в день.
Социальная активность. Недостаток общения, социальная изоляция, одиночество являются хорошо известными факторами риска ухудшения здоровья: они увеличивают риск сердечных заболеваний, инсульта, слабоумия.
Прогулки на природе. Исследования показывают, что такая привычка уменьшает воздействие стресса на организм, защищает от развития дегенеративных заболеваний мозга – благодаря нахождению в зеленой при родной среде снижается кровяное давление, расслабляются мышцы, увеличивается выработка гормонов счастья.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие группы продуктов особенно эффективно способствуют достижению долголетия.
Сайяда Мауджи (Sayyada Mawji)
ЗОЖ
британский врач, популяризатор медицины
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