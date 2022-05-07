Гипотериоз может привести к сильной мышечной боли (плюс полный список симптомов)

«Есть много предупредительных признаков гипотиреоза», — сказал доктор Кумаран, от усталости и запоров до сильной мышечной боли. «Дефицит йода является известной причиной гипотиреоза».

Витамин А

Витамин Д

Витамин В2, В3, В6

Витамин C

Цинк

Селен

Магний

Тирозин

Железо

«Также были сообщения о пищевых триггерах, таких как молочные продукты и глютен, которые могут быть причиной аутоиммунной причины гипотиреоза», — добавил доктор Кумаран. «Это часто связано с плохим здоровьем кишечника и повышенной проницаемостью кишечника».

«В качестве общего руководства рекомендуется избегать: избытка соли, рафинированного сахара, обработанных пищевых продуктов, красного мяса и насыщенных жиров, алкоголя», — сказал доктор Кумаран.

Усталость

Увеличение веса

Запор

Сухая кожа и/или сухие волосы

Выпадение волос

Потеря внешней трети брови

Задержка жидкости в ногах

Ощущение холода все время

Медленное сердцебиение

Плохое настроение

нерегулярные месячные

Бесплодие

Выкидыши

Покалывание рук и ног