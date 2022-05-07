Гипотериоз может привести к сильной мышечной боли (плюс полный список симптомов)
Гипотериоз «очень распространен», сказал доктор Нируса Кумаран. В эксклюзивном интервью врач рассказал о предупреждающих знаках, рисках для здоровья и о том, какую роль может сыграть ваша диета.
«Есть много предупредительных признаков гипотиреоза», — сказал доктор Кумаран, от усталости и запоров до сильной мышечной боли. «Дефицит йода является известной причиной гипотиреоза».
Она объяснила, что щитовидной железе нужен йод, чтобы вырабатывать гормон щитовидной железы.
Жизненно важные питательные вещества для здоровья щитовидной железы включают:
- Витамин А
- Витамин Д
- Витамин В2, В3, В6
- Витамин C
- Цинк
- Селен
- Магний
- Тирозин
- Железо
«Также были сообщения о пищевых триггерах, таких как молочные продукты и глютен, которые могут быть причиной аутоиммунной причины гипотиреоза», — добавил доктор Кумаран. «Это часто связано с плохим здоровьем кишечника и повышенной проницаемостью кишечника».
Общие рекомендации по питанию, данные доктором Кумараном, включают в себя употребление большого количества ярких фруктов и овощей, потребление пребиотиков и пробиотиков в дополнение к продуктам, богатым омега-3.
К продуктам, богатым омега-3, относятся: жирная рыба, грецкие орехи, семена чиа и семена конопли. Что касается селена, употребление «двух бразильских орехов в день покрывает вашу суточную потребность в селене».
Йод содержится в яйцах, курице и рыбе; тирозин может поступать из семян кунжута, авокадо, бананов, индейки, миндаля и тыквенных семечек.
«В качестве общего руководства рекомендуется избегать: избытка соли, рафинированного сахара, обработанных пищевых продуктов, красного мяса и насыщенных жиров, алкоголя», — сказал доктор Кумаран.
Полный список симптомов гипотиреоза:
- Усталость
- Увеличение веса
- Запор
- Сухая кожа и/или сухие волосы
- Выпадение волос
- Потеря внешней трети брови
- Задержка жидкости в ногах
- Ощущение холода все время
- Медленное сердцебиение
- Плохое настроение
- нерегулярные месячные
- Бесплодие
- Выкидыши
- Покалывание рук и ног
Нируса Кумаран
Здоровье
Врач, медицинский директор Elemental Health Clinic.
Оставить комментарий