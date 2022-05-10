Антибиотики или лечение травами: что безопаснее?

«Натуральность такого лечения сильно преувеличена. Травы действуют не сами по себе, а за счет содержащихся в них активных веществ. Синтетические препараты это, обычно, те же самые вещества, только полученные искусственно (или выделенные из естественных источников), очищенные от примесей и с четко отмеренной дозой», — объясняет специалист.

В погоне за натуральностью, многие сегодня категорически отказываются от антибиотиков, предпочитая принять отвар трав или другое средство из растительных компонентов.Доктор отмечает, что принимая травяной отвар, мы отправляем внутрь себя определенное количество активного действующего вещества. Очень часто такое лечение чревато аллергическими реакциями и другими побочками.Кроме того, важно знать, что травы не способны лечить бактериальные инфекции. А это целый букет распространенных урологических заболеваний: цистит, пиелонефрит и так далее.Врач уверяет, что не нужно опасаться медикаментов, в том числе антибиотиков, если их назначил доктор, подобрав правильную дозу. А вот чрезмерное увлечение фитотерапией, тем более, когда это полная самодеятельность и эксперимент над собственным организмом, может закончиться весьма плачевно и привести к осложнениям.Растительные препараты эффективны только в комплексе с медикаментами. Чаще их назначают, как вспомогательную, а не основную терапию.