Антибиотики или лечение травами: что безопаснее?
Врач уролог-гинеколог Екатерина Ростовцева рассказала об особенностях лечения натуральными средствами и какие опасности оно может нести.
В погоне за натуральностью, многие сегодня категорически отказываются от антибиотиков, предпочитая принять отвар трав или другое средство из растительных компонентов.
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«Натуральность такого лечения сильно преувеличена. Травы действуют не сами по себе, а за счет содержащихся в них активных веществ. Синтетические препараты это, обычно, те же самые вещества, только полученные искусственно (или выделенные из естественных источников), очищенные от примесей и с четко отмеренной дозой», — объясняет специалист.⠀
Доктор отмечает, что принимая травяной отвар, мы отправляем внутрь себя определенное количество активного действующего вещества. Очень часто такое лечение чревато аллергическими реакциями и другими побочками.
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Кроме того, важно знать, что травы не способны лечить бактериальные инфекции. А это целый букет распространенных урологических заболеваний: цистит, пиелонефрит и так далее.
Врач уверяет, что не нужно опасаться медикаментов, в том числе антибиотиков, если их назначил доктор, подобрав правильную дозу. А вот чрезмерное увлечение фитотерапией, тем более, когда это полная самодеятельность и эксперимент над собственным организмом, может закончиться весьма плачевно и привести к осложнениям.
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Растительные препараты эффективны только в комплексе с медикаментами. Чаще их назначают, как вспомогательную, а не основную терапию.
Екатерина Ростовцева
Здоровье
Врач уролог-гинеколог
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