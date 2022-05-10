Уролог рассказала, как облегчить боль при цистите

«Снять боль при цистите очень важно, потому, что именно из-за боли женщина не обращается к врачу и не сдает анализ мочи, а прибегает к лечению по советам подруг и фармацевтов. Стоит ли говорить о том, что в большинстве случаев такое лечение оказывается неверным и приводит к рецидиву», — говорит специалист.

Каждая женщина, которая хотя бы раз в жизни страдала от цистита, знает, какая это адская боль. Даже однократного приступа достаточно, чтобы запомнить эту боль навсегда.Если цистит повторяется не чаще 1-2 раз в год, можно лечить его не прибегая к приему антибиотиков. Снять боль можно с помощью традиционных обезболивающих препаратов, которые параллельно оказывают и противовоспалительное действие.Любимая многими но-шпа, увы, малоэффективна при цистите. Она лишь немного снимет спазм гладких мышц.Важно знать, что снять боль поможет обильное питье — не менее 2-2,5 литров. Жидкость смоет из мочевого пузыря бактерии, уменьшит боль из-за ложных позывов в туалет.Хороший эффект показывает расслабляющая гимнастика для мышц тазового дна. Если вы знакомы с йогой, то сядьте в позу ребенка или в позу лягушки и посидите в таком положении некоторое время, отслеживая свое дыхание.Снять боль помогает теплая грелка на живот или теплая ванна. Важное замечание: греть непосредственно область мочевого пузыря при цистите нельзя.После того, как удалось уменьшить болевые ощущения, обязательно сдайте анализ мочи и обратитесь к урологу.