«Скорая помощь» при запорах у ребенка: советы нутрициолога

«Нормой считается частота стула у детей: на грудном вскармливании — 6-7 раз в сутки, от 2 лет важен стул не меньше 1 раза в сутки. Стул должен быть оформленный (не сухой/комочками), легко выходить и без примесей крови», — говорит эксперт.

Нарушение стула — достаточно частая проблема у детей. Но запор — это не самостоятельная болезнь, а всего лишь признак того, что в организме произошел сбой, причем далеко не всегда этот сбой имеет место в кишечнике.Причины возникновения запора могут быть разными: от проблем с ЖКТ до эмоционального расстройства. Очень часто запоры возникают из-за постоянного подавления естественных позывов в туалет.Еще одна причина нарушений стула — несбалансированное питание и дефицит клетчатки. Эндокринные и инфекционные заболевания также могут провоцировать сложности с походом в туалет.Что же делать? В первую очередь, увеличить объем потребляемой жидкости, добавить в меню ребенка полезные жиры (например, льняное масло, авокадо) и клетчатку (свекла, кабачки, брокколи, цветная капуста, овощи и фрукты).Стараемся сокращать количество мясных и мучных блюд. Моторику ЖКТ улучшает физическая активность. Следите, чтобы ребенок не засиживался. Утро начинайте со стакана теплой воды натощак.Если у ребенка случился запор, не ругайте его и не заставляйте насильно ходить на горшок.