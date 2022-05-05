Самодиагностика ребенка: на какие симптомы обратить внимание?

«Некоторые симптомы могут привести к серьезным последствиям и во взрослом возрасте будет уже сложно что-либо исправить», — говорит эксперт.

Вялость, сонливость, утомляемость, нестабильный стул… Многие родители игнорируют такие симптомы у ребенка, между тем, они могут сигнализировать о серьезных сбоях в организме.Частые головные боли могут свидетельствовать о дефиците магния, банальном перенапряжении, а также о патологиях сосудов и повышенном черепном давлении.Если при малейшем прикосновении на теле остаются синяки, это признак нехватки витаминов С, К и Р. Также этот симптом встречается при железодефицитной анемии и нарушении свертываемости крови.Легко выгибающиеся во все стороны пальцы — это вовсе не признак супер-гибкости суставов. Чаще это встречается при скалиозе и нехватке коллагена. А также при дефицитах кальция, магния, натрия, серы.Сколиоз — следствие не только неправильного положения тела за столом. Часто он идет рядом с нарушениями обмена веществ, патологиями соединительных тканей, рахитом, болезнями эндокринной системы.Если из носа часто идет кровь, проверьте уровень витаминов С и К. Также это может быть сигналом болезней сосудисто-сердечной системы, сбоев в работе печени.Когда ребенок скрипит зубами, не всегда дело в неправильном прикусе. Зачастую это следствие нервного перенапряжения, нарушений неврологического и эндокринного характера.