Врач Гинзбург: раздраженный кишечник может быть признаком серьезного заболевания
По словам доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, возникновение синдрома раздраженного кишечника в некоторых случаях может означать, что в организме развивается серьезная патология.
Когда врачи говорят о синдроме раздраженного кишечника (СРК), то подразумевают комплекс характерных симптомов.
- Хроническая боль в животе.
- Дискомфорт, вздутие.
- Беспричинные проблемы с дефекацией.
Гинзбург подчеркнул в своем комментарии порталу URA.RU, что раздраженный кишечник – это нарушение, с которым нужно обязательно обращаться к врачу. Дело в том, что раздраженный кишечник может быть признаком серьезного заболевания – например, злокачественного.
«Под маской кишечных болей, поносов может скрываться и какое-то более серьезное заболевание кишечника, вплоть до опухоли», - сказал эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, частые ощущения дежавю могут говорить о патологиях мозга.
Михаил Гинзбург
Здоровье
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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