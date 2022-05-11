Врач Гинзбург: раздраженный кишечник может быть признаком серьезного заболевания

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боль в животе

По словам доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, возникновение синдрома раздраженного кишечника в некоторых случаях может означать, что в организме развивается серьезная патология.

Когда врачи говорят о синдроме раздраженного кишечника (СРК), то подразумевают комплекс характерных симптомов.
  • Хроническая боль в животе.
  • Дискомфорт, вздутие.
  • Беспричинные проблемы с дефекацией.
Почему возникает данный синдром, в точности неизвестно. Гинзбург заметил, что во врачебной практике раздраженным кишечником часто страдают люди, которые неправильно питаются (в частности, в их рационе наблюдается дефицит клетчатки), а также переживают стресс, страдают тревожностью. Специалист добавил, что при лечении СРК пациентам нередко требуется терапия психологического характера.

Гинзбург подчеркнул в своем комментарии порталу URA.RU, что раздраженный кишечник – это нарушение, с которым нужно обязательно обращаться к врачу. Дело в том, что раздраженный кишечник может быть признаком серьезного заболевания – например, злокачественного.

«Под маской кишечных болей, поносов может скрываться и какое-то более серьезное заболевание кишечника, вплоть до опухоли», - сказал эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, частые ощущения дежавю могут говорить о патологиях мозга.
Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
Здоровье
врач-диетолог, доктор медицинских наук
Теги : раздраженный кишечник, симптомы рака, Михаил Гинзбург