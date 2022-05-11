Врач Гинзбург: раздраженный кишечник может быть признаком серьезного заболевания

Хроническая боль в животе.

Дискомфорт, вздутие.

Беспричинные проблемы с дефекацией.

«Под маской кишечных болей, поносов может скрываться и какое-то более серьезное заболевание кишечника, вплоть до опухоли», - сказал эксперт.