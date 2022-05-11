Педиатр рассказал, почему нельзя обтирать ребенка уксусом при высокой температуре

«Обтирание ребенка водой с уксусом — одна из устаревших методик лечения, которые и по сей день активно применяются и назначаются „врачами старой школы“. Многие из этих методов не эффективны и даже вредны», — отмечает эксперт.

Доктор отмечает, что в своей практике ему часто приходится бороться с так называемыми «бабушкиными рецептами» по выздоровлению, которые часто только вредят ребенку.Чтобы сбить высокую температуру, часто используют обтирание раствором: вода, водка и уксус. При обтирании такой смесью вода с кожи ребенка испаряется якобы быстрее.Однако обыкновенная теплая вода без добавок действует точно так же. Более того, кожа малыша гораздо более чувствительная, чем у взрослого человека. В результате смесь уксусно-водочной воды всасывается внутрь и усиливает интоксикацию.От неприятного интенсивного запаха, который источает этот раствор и который вдыхает ребенок, может развиться ларинготрахеит. Между тем усиление испарения от вредных добавок минимальное.Риск совершенно не оправдан и не имеет смысла. То же самое можно сказать о компрессах с уксусом на запястья и лодыжки.