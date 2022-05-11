Врач рассказала, почему нельзя запивать лекарства соками

«Вода, в отличие от других напитков, нейтральное вещество. Она не меняет состав препарата и не влияет на его эффективность. В то же время служит идеальной средой для химических реакций», — объясняет доктор.

Чтобы подсластить малышу прием горькой таблетки, многие мамы дают ребенку что-то сладкое: чай, сок, компот, молоко и так далее. Но так делать нельзя. Все медикаменты надо запивать только водой. Сейчас разберемся, почему.Чай, сок, компот, газировка нейтральными веществами не являются. В их составе есть определенные вещества, которые способны вступать в реакцию с компонентами лекарственного препарата. Одни напитки могут усиливать медикаменты, а другие наоборот ослаблять. А некоторые и вовсе вызывают интоксикацию.Например, чай из-за содержания дубильных веществ нейтрализует действие многих препаратов. Кофе и содержащие кофеин напитки, наоборот, действуют в качестве усилителя для противовоспалительных и обезболивающих.Соки содержат кислоты. Вступая в реакцию с медикаментами, они меняют их химический состав. В комплексе с антибиотиками соки уменьшают эффективность лекарства.Молоком запивать таблетки также не стоит. Оно работает на замедление, мешает компонентам лекарства всасываться.И даже столовая несладкая минералка тоже не годится. Ионы, которые есть в составе минеральных вод, вступают в реакцию со многими лекарствами. Действие на организм может быть непредсказуемым.