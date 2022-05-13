Как правильно сочетать лекарства с пищей?

«Разные лекарства отличаются скоростью расщепления, взаимодействием с жидкостями организма. Например, если принять натощак ферментный препарат типа мезима, то при отсутствии пищи в желудке он начнет расщеплять клетки организма. Это опасно для здоровья. Также важно знать о сочетаемости продуктов питания и лекарств», — говорит эксперт.

Не секрет, что продукты питания могут как усиливать, так и нейтрализовать действие медикаментов. Особенно важно это учитывать при приеме лекарств детьми.Если вы принимаете препараты железа, имейте в виду, что усилить их эффект могут продукты, богатые аскорбиновой кислотой. К таковым относятся отвар шиповника, морс из смородины, капуста. А вот молочные продукты и кофе, наоборот, мешают железу усваиваться.Жирорастворимые витамины (А, Е, К, D) желательно употреблять в комплексе с продуктами, содержащими жиры (яйца, масла). Так их усвояемость будет выше.Антибиотики не сочетаются с молочкой. Кальций, содержащийся в молоке, препятствует всасыванию лекарства и снижает эффект от их применения. Поэтому ни в коем случае не давайте ребенку запивать антибиотики молоком.Противопоказание для всех лекарственных препаратов — грейпфрутовый сок. Он несовместим с большинством медикаментов, поскольку блокирует их усвоение.